Habrá encuentro y corte de cintas. Será luego de un cruce en las redes sociales. Gustavo Valdés y Martín Ascúa encabezan actos en Libres. Ayer había continuado la discusión en Twitter sobre la integración del Consejo de la Magistratura. El intendente peronista posteó críticas a lo que había escrito el gobernador. Hoy estarán juntos en un par de actos.

Luego de marcada las diferencias en sus posturas con respecto a la integración del Consejo de la Magistratura, que acentuó la grieta entre oficialismo y oposición en la política nacional, el gobernador Gustavo Valdés y el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, se encontrarán hoy en actos institucionales en la ciudad fronteriza.

La escena se dará un día después que el justicialista Tincho Ascúa respondiera un tuit de Valdés posteado el miércoles en el momento más álgido de la discusión por la maniobra que aplicó Cristina Fernández para que el oficialismo pueda ocupar un lugar más en el Consejo de la Magistratura.

“El kirchnerismo atentó contra la República y la voluntad popular (…). La democracia y el estado de derecho deben ser respetados. Basta de atropellos”, exclamó Valdés. Ascúa escribió por Facebook en la media mañana de ayer: “Como abogado y profesor de Derecho, me veo en la obligación de aclarar que en Corrientes, el Jury de Enjuiciamiento está integrado sólo por legisladores oficialistas (UCR+ECO) y la oposición no puede participar. Algo similar ocurre en el Tribunal de Cuentas. Exigimos independencia judicial y en los organismos de control en Corrientes porque la inmensa mayoría de los correntinos no tiene justicia. La dependencia política está a la vista”.

INVITACIÓN

“Sí, fui invitado a todos los actos”, confirmó Ascúa. Respecto de los cruces de posturas por redes sociales, el libreño resaltó: “Sigo sosteniendo esa postura” y eso “no mella para nada la relación protocolar”. Dijo que en los actos estará “como representante de todos los libreños”, y que “no hay rispideces: siempre me manejé de esa forma, con respeto institucional”, expresó en cuanto a su relación con Provincia. Ascúa tuvo un cruce con el gobierno de Valdés hace un par de meses, cuando liberó la opción de usar barbijo en su ciudad a partir de la baja de casos positivos de coronavirus.