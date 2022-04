Con el gol a Boca, el Pepe José Sand alcanzó su tanto 50 ante el Xeneize, River, Racing, Independiente y San Lorenzo. Superó la barrera de los 300 goles como profesional y sumó su tanto número 50 ante un equipo ‘grande’.

Inagotable. Esa es la palabra que bien podría definir a José Sand. A los 41 años, el goleador de Lanús sigue haciendo de las suyas. El domingo por la noche, el que lo sufrió fue Boca: el Pepe puso el 1-1 en la Bombonera, superó la barrera de los 300 goles como profesional y sumó su tanto número 50 ante un equipo ‘grande’. A continuación, cuántas veces lo sufrió cada uno y qué dijo el delantero tras la igualdad ante el Xeneize.

Le marcó a los cinco, aunque no de manera equitativa. Independiente, su víctima preferida si de un grande se trata, recibió 14 goles del correntino de Bella Vista. Al Rojo lo sigue Racing, club por el que tuvo un breve paso en 2012, quien lo sufrió en 12 oportunidades. Más atrás, San Lorenzo y los diez tantos que le convirtió el Pepe.

Por último, el Xeneize y el Millonario, en ese orden. Al club de la Ribera lo vacunó ocho veces y a los de Núñez, otra camiseta que vistió y su punto de partida en el fútbol argentino, seis.

El 14 de abril y por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, el correntino llegó a su gol 300 ante Barcelona de Ecuador. Tuvieron que pasar siete fechas de sequía para que José supere esa barrera.

Qué dijo Sand tras el empate con Boca

“Sí, 301 y, hoy, 50 goles a equipos grandes. Me pone orgulloso porque ya falta poco para el retiro y hacer goles a los grandes es muy lindo”, comenzó José desde TNT Sports y agregó que “ojalá pueda aguantar todo el año, vamos a ver qué pasa de acá a junio, que termina el campeonato. Físicamente estoy bien, jugué cuatro partidos en dos semanas… Seguiremos trabajando”.

Recordar: Pepe tiene contrato hasta el 30 de junio de este año con Lanús y, con relación a ese tema, hace algunos días manifestó: “Dijeron que me van a alargar el contrato un año más. Estoy esperando para firmar, ya lo tengo arreglado hace un mes. Sé que estamos pasando un momento difícil en resultados, pero me parece que mi nombre y mi clase de jugador están más allá de un resultado”.

Sand analizó el 1-1 ante los de Sebastián Battaglia. “Ellos encuentran el gol tempranero, que nos costó un poquito, pero después, cuando empezamos a manejar el partido, merecimos un poquito más y ellos no tuvieron más peligro. Podríamos haberlo liquidado, pegó un tiro en el palo y yo tuve una en el primer tiempo… Si metíamos alguna de esas, el partido lo ganábamos”.

“En el entretiempo, Almirón nos dijo que estábamos bien, que siguiéramos así, atacando y manejando la pelota. Hay que tratar de sumar y ver si llegamos…”, cerró.

La aparición del Var en el 1-1 de Lanús​

Iban 28 minutos del primer tiempo, Boca ganaba 1-0 con el gol de Villa, cuando apareció la polémica en la Bombonera. Lautaro Acosta encaró desde tres cuartos, recostado sobre la izquierda, y metió el pase filtrado hacia adentro para Braian Aguirre, quien rompió al vacío en el espacio entre Rojo y Fabra. El volante quedó mano a mano ante Javier García, intentó gambetearlo y el arquero lo derribó. La pelota le quedó a Pepe Sand que la empujó al arco vacío. Gol que el árbitro Facundo Tello se apresuró en anular por offside a instancias de su asistente Maximiliano Castelli. Pero ahora hay VAR.

Luego de chequear la jugada, el VAR comprobó que Aguirre picó habilitado, en la misma línea que Fabra, tras el pase profundo del Laucha. Sand también se encontraba habilitado cuando recibió esa pelota para convertir el 1-1 parcial. Tello recibió la indicación y revirtió su fallo inicial para convalidar el gol del Granate.​

