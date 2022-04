El Papa Francisco le mandó este miércoles una carta de agradecimiento al presidente Alberto Fernández, en la que pide que trabaje por el bien común y buscar “soluciones adecuadas a los problemas que afligen, de manera particular, a los más débiles y descartados”.

Se trata de una respuesta la salutación que le dio el mandatario argentino al Sumo Pontífice a nueve años de su pontificado. En su momento, el 13 de marzo último, la Cancillería Argentina saludó al Papa Francisco por el 9° aniversario de su pontificado y destacó que su “llamamiento por la paz es un compromiso irrenunciable”.

“La Argentina saluda fraternalmente al Papa Francisco a nueve años del inicio de su pontificado“, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales junto a un video de repaso de los hitos del Sumo Pontífice, con énfasis en el pedido de paz en Ucrania. Lo mismo hizo Alberto Fernández a través de una misiva que no trascendió a la prensa.

La Carta de Francisco

Le agradezco su carta del 14 del corriente, con la que ha tenido la amabilidad de enviarme sus felicitaciones con motivo del aniversario de mi Elección, al mismo tiempo que me hace partícipe de algunas importantes consideraciones.

Aprecio su amable gesto y confianza. Lo animo a cultivar la continua búsqueda de los grandes ideales que promueven el respeto y el valor de la dignidad de todos los hombres y mujeres, con la convicción que formamos parte de una sola familia.

Pensando en las actuales dificultades que tantos hijos e hijas de la Nación Argentina tienen que enfrentar, imploro el auxilio de Nuestra Señora de Luján para que, intercediendo ante el Señor Jesús, Príncipe de la Paz, les obtenga a Usted y a sus colaboradores la asistencia del Espíritu de la verdad para trabajar por el bien común y procurar soluciones adecuadas a los problemas que afligen de manera particular, a los más débiles y descartados.

Le aseguro mi oración por sus intenciones personales y familiares. Que el Señor lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Y, por favor, no se olvide de rezar por mí.

Reacción Presidencial

Vía Twitter, Fernández se refirió a la misiva que le mandó la máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana: “Estimo profundamente la carta que me envió @Pontifex_es (nombre de la cuenta del Papa Francisco en esa red social)”.

“Valoro sus palabras como un faro para enfrentar los desafíos de este tiempo y agradezco de corazón sus buenos deseos. El mundo tiene la fortuna de contar con un líder moral que promueve la paz, la equidad y la unidad”, destacó el presidente, en una publicación que incluye una foto del texto “papal”.