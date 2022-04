Práxedes López señaló que “las familias vamos a tener que hacer el esfuerzo adicional”. Así refirió la ministra de Educación al ser consultada por la hora más para los alumnos primarios. Remarcó que podría aplicarse dentro de dos meses, iniciado el segundo cuatrimestre. El pago docente lo abonará el 80% Nación y el 20% Provincia.

La ministra de Educación, Práxedes López, explicó cómo se implementará la hora adicional de clases en las escuelas primarias de la provincia. El momento para ser aplicada sería tras el receso invernal, ya que según la propia titular de la cartera de Educación deberán realizarse varias reuniones para que esto se produzca. Tras la reunión realizada en Ushuaia, con la presencia de todos los ministros de las provincias argentinas y encabezada por Jaime Perczyk titular de Educación de Nación, López dejó claro que la tarea para que se ponga en práctica esta hora “es un trabajo arduo que hay que hacerlo con planificación, para empezar, hablamos con los gremios que accedieron”, con cuyos representantes mantuvo una nueva reunión ayer.

Sobre el porqué de la necesidad de colocar una hora más para los alumnos primarios, Práxedes acentuó que “no podemos decir que no, nadie puede decir que no, porque la necesidad está. Tenemos indicadores que ameritan y debemos tomar alguna decisión al respecto”.

En estos días la agenda de Práxedes López ha estado cargada como consecuencia de esta situación, ya que también se tenía que analizar cómo sería el pago para los docentes que prestarán una hora más de clases a los alumnos, por lo que ella detalló que “también me reuní con el ministro de Hacienda (Rivas Piasentini), para conocer cuánto representaría el costo de esta hora adicional”, ya que esa era una de las mayores preocupaciones de la parte gremial, pero acotó que “los gremios accedieron, solamente nos plantearon la forma del pago a los docentes”.

La manera de pago requerirá de otra reunión con la cartera nacional de Educación ya que se harán cargo del pago de manera conjunta de la hora adicional, “nosotros hacemos un acuerdo bilateral con Nación, del cual ellos se hacen cargo del 80% y la Provincia del 20%, tendremos otra reunión bilateral con Nación para conocer los costos generales”.

Al hablar sobre la medida de sumar una hora a los alumnos primarios, la ministra destacó que “esta es una Ley de 2010 en la que se hablaba que las escuelas primarias deberían tener jornada extendida”.

Un párrafo aparte fue cuando se habló del rendimiento académico en estos dos años de pandemia, ya que los estudiantes de todos los niveles pasaron diferentes estadíos tanto virtual, en burbujas para nuevamente alcanzar de manera paulatina una presencialidad total, a causa de ello López dijo que “nos están faltando la evaluaciones del 2021 que no serán tan buenas por la pandemia, pero sin dudas hay que mejorarlo y trabajarlo fuertemente”.

Muchos tutores vieron reacia la suma de una hora adicional, por lo que la ministra remarcó que “necesitamos una nueva alianza entre padre, docente, Ministerio de Educación y gremios docentes para que podamos poner un gran esfuerzo en mejorar esos indicadores, porque no solamente es la escuela primaria, ya que la secundaria, además de recibir estos alumnos, no tiene terminalidad, la mitad de nuestros alumnos no finalizan la escuela secundaria”.