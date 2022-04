Se perderá el partido que puede coronar al PSG. El club francés informó que el rosarino no entrenó con normalidad y se ausentará del duelo ante el Angers de este miércoles por una inflamación en el tendón. París Saint Germain se jugará buena parte de su temporada este miércoles como visitante del Angers: podría gritar campeón de la Ligue 1 en la 33ª fecha tras quedar afuera del resto de las competencias en las que participaba. El detalle que sorprendió durante las horas previas a ese juego está sobre la figura de Lionel Messi, quien se perderá este evento por una lesión.

“Leo Messi sigue en tratamiento por una inflamación del tendón de Aquiles izquierdo. Se hará un nuevo punto en 48 horas”, informó el parte médico que emitió el club francés. Se detalló que tanto Marco Verratti (contusión en la rodilla izquierda) como Presnel Kimpembe (dolor en la rodilla derecha) también mirarán el juego desde afuera.

A estos apellidos hay que sumarles los de Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Abdou Diallo y el argentino Leandro Paredes, quienes todavía no están en condiciones de reaparecer. “Hay algunos problemas, ya lo saben por el informe médico. Es el momento también para que jugadores que no juegan habitualmente puedan estar y también jóvenes estén envueltos en la lista para ganar experiencia de cara al futuro del club”, destacó el entrenador Mauricio Pochettino en conferencia de prensa.

Leo estuvo presente en 21 de los 32 partidos que tuvo el PSG hasta el momento por la Ligue 1: colaboró con 3 goles y 13 asistencias, un ítem que lo tiene como uno de los futbolistas que más pases de gol dio en el torneo junto con Kylian Mbappé. Su última ausencia se registró el 20 de marzo por la 29ª jornada del certamen, cuando faltó ante Mónaco por un proceso gripal.