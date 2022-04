Sábado de súper acción en la Liga Correntina de Fútbol, ya que se jugarán en forma completa la sexta fecha de la Primera División “A” y la quinta de la Primera División “B”. El Consejo Directivo de la Liga Correntina de Fútbol definió que en la tarde de este sábado 30 de abril se disputen en su totalidad los encuentros correspondientes a la sexta jornada del Torneo Oficial de la Primera División “A” y la quinta fecha de la Primera División, debido a que el domingo es 1 de mayo y no habrá actividad.

En la categoría superior el puntero de la Zona “A”, Mandiyú se medirá con Invico en la cancha de Libertad desde las 16:00; mientras que el líder de la Zona “B”, Lipton hará lo propio en su estadio ante Sacachispas desde las 16:00.

En el ascenso, lo más destacado tendrá lugar en San Luis del Palmar con el duelo entre Juventud Naciente y Talleres desde las 15:30.

PROGRAMA

Viernes 29

Cancha de Boca Unidos

15:00 hs Boca Unidos vs Rivadavia (1° A)

Sábado 30

Cancha de Sportivo

14:00 hs Yaguereté vs Independiente (1° B)

16:00 hs Sportivo vs Alvear (1° A)

Cancha de Ferroviario

14:00 hs San Marcos vs Mburucuyá (1° A)

16:00 hs San Jorge vs Ferroviario (1° A)

Cancha de Alvear

14:00 hs Peñarol vs Soberanía (1° B)

16:00 hs Dr Montaña vs Alumni (1° B)

Cancha de Huracán Corrientes

14:00 hs Villa Raquel vs B° Quilmes (1° B)

16:00 hs Huracán Corrientes vs Quilmes (1° A)

Cancha de Libertad

14:00 hs Libertad vs Curupay (1° A)

16:00 hs Invico vs Mandiyú (1° A)

Cancha de Lipton

14:00 hs Popular vs Robinson (1° A)

16:00 hs Lipton vs Sacachispas (1° A)

Cancha de San Luis del Palmar

15:30 hs Juventud Naciente vs Talleres (1° B)

Libre: Empedrado Zona “A” / Cambá Cuá Zona “B”

