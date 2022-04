Estaba en Dubai. Se entregó un exjuez acusado de ser el “arquitecto legal” de las supuestas estafas de Generación Zoe. Se trata de Héctor Luis Yrimia acusado de asociación ilícita y estafa. Está acusado de ser el arquitecto legal del conglomerado de firmas cuyo rostro visible era Leonardo Cositorto. Se había ido del país a fines de diciembre.

El ex juez Yrimia se entregó este martes en las oficinas de Interpol en Dubai. Según fuentes judiciales, tenía pedido de captura internacional solicitado por la fiscal Juliana Companys en el marco de la mega causa Generación Zoe. Está imputado por los delitos de asociación ilícita y estafa, vinculado al área jurídica de las empresas ligadas a Cositorto.

Yrimia se había ido del país a fines de diciembre y, este lunes, el padre del ex juez, un ex subcomisario de la Policía Federal había sido allanado en su casa de Villa Luro por la misma causa y le secuestraron 500 mil dólares.