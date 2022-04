Fue un 2 de abril, absolutamente diferente, cargado de doble emotividad por todo lo que significa Malvinas en la historia argentina, con el aditamento de haber transcurrido 40 años cargados de requerimientos reivindicatorios para los héroes de la guerra contra el pirata inglés.

En la localidad de Santa Lucía, distante 200 kilómetros de la capital correntina, se congregaron más de 15 mil personas respondiendo a la invitación de conmemorar estas cuatro décadas que transcurrieron desde el conflicto bélico.

Entre ellos, invitados por los amigos ex combatientes en Malvinas, Esteban Coqui Flores, José Galván y Tomás Bordón, estuvieron Gustavo Silva (reciente funcionario del INAES, abogado, ex delegado en Corrientes del Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Social), junto a su hermano Yilmar Silva (fotógrafo), participaron en los actos conmemorativos en la ciudad de Santa Lucía. Emotivos momentos con nuestros héroes. Toda la comunidad correntina rindió homenaje a los Ex Combatientes de toda la provincia.

“Las Malvinas nos unen, nos identifican los amigos y los enemigos en el mundo. ¡Las Malvinas fueron, son y serán argentinas!” (Gustavo Silva – Corrientes)