Desde las 19:00, los dirigidos por Vadell enfrentarán a Unión de Santa Fe en el estadio “Ángel Malvicino” buscando una victoria que le permita luchar por el quinto y sexto puesto. El lunes completarán la fase regular visitando a Argentino en Junín.

Ganar y esperar son los pasos que debe seguir San Martín hoy en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. Con las chances matemáticas de ser quinto y aguardar por un cruce “menos desfavorable” en playoffs, el “prócer” apunta a triunfar hoy en Santa Fe. En el estadio “Ángel Malvicino”, el equipo correntino se las verá con el local Unión que lucha en la parte baja de la tabla para mantenerse en primera (marcha en el puesto 19 con un registro de 13-23).

Con un registro de 21 victorias y 15 derrotas, el “santo” se encuentra en el séptimo escalón de la tabla superado por Ferro Carril Oeste y Boca Juniors (con idéntico registro, pero tienen ventaja en los cruces ante el “rojinegro”. La esperanza del equipo capitalino es vencer en los dos cruces que le quedan (el otro partido es el lunes ante Argentino de Junín) y esperar algún traspié de los elencos porteños. En el quinto escalón se ubica Regatas que aún adeuda un compromiso para completar la fase regular LNB. Desde las 19, San Martín tratará de dar el segundo paso en esta última gira visitante luego de superar a La Unión en el Polideportivo Cincuentenario (81-66). Con ese éxito en la ruta, el equipo del barrio La Cruz dejó atrás una mala racha de tres derrotas seguidas (Argentino de Junín, Ferro y Riachuelo), todas en el “Fortín”.

Esa racha le costó casilleros en la clasificación, pero el “santo” tendrá la chance de recuperar lo cedido en Corrientes. Para hoy el entrenador Diego Vadell evaluará el estado del base titular Jonathan Machuca que se recupera de una molestia muscular. En caso de no estar en condiciones, el santafesino Gastón García seguirá siendo el guardia titular respaldado por el cordobés Santiago Ferreyra y el correntino Dylan Bordón.

En la última victoria, San Martín recuperó en buena forma a Matías Solanas, (17 puntos del escolta ante La Unión). Luego de recuperarse de un fuerte cuadro gripal que lo marginó en la seguidilla de local, el paranaense vuelve a ser una carta decisiva en esta etapa clave para definir la posición del “santo”.

Machuca no fue el único que estuvo ausente en el último encuentro ya que el interno Pedro Ianguas estuvo equipado, pero no intervino en el juego. El pivote brasileño espera para aportar lo suyo en una zona en la que el titular es Javier Saiz. En su configuración, el entrenador Vadell apostaba por Leonardo Mainoldi para cumplir más funciones en la pintura, pero decidieron apostar a un interno más natural para reforzar la zona de cara a la postemporada. En caso de ganar hoy San Martín llegará con chances a su último juego para luchar por el quinto y sexto lugar de la tabla. El encuentro de cierre en esta etapa será el lunes, desde las 21, ante Argentino de Junín en el “Fortín de las Morochas”. Por lo pronto, hoy a las 20, el “turco” chocará con Peñarol de Mar del Plata buscando una victoria que le permita alejarse del “playout” (se encuentra en el puesto 18º con récord de 13-23). Los otros partidos de la jornada serán San Lorenzo recibiendo al líder Quimsa (desde las 11) y Ferro Carril Oeste como anfitrión de Boca Juniors en el estadio “Héctor Etchart” (a partir de las 21).