La institución ubicada en Alberdi 2310 del barrio San Benito, nuevamente fue blanco de los delincuentes. Forzaron e ingresaron al establecimiento durante el fin de semana, llevándose las bombas que habían sido respuestas tras un robo anterior.

Delincuentes aun no identificados sustrajeron del Colegio Segundario Iberá cuatro bombas de agua de dos sectores distintos dentro de la institución. El rector del colegio, Hugo Villarreal, detalló que dichos objetos “estaban en una pieza, que está en la zona del patio, cerca de los baños; barretearon y rompieron la puerta para sacar de ahí las bombas”.

“Después del robo anterior tuvimos que reponer estas bombas, que están nuevas, funcionaban bien”, agregando que “se reforzaron las entradas en algunas habitaciones, con cerraduras, pero no fue suficiente”. Frente a la magnitud del hecho, el docente pidió a la población que “si les ofrecen bombas de agua usadas no compren y llamen a la Comisaría Segunda”.