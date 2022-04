Durante el fin de semana, intentaron robar cables y dejaron sin luz a la costanera de Corrientes. Las cámaras del servicio de emergencia 911 detectaron a un hombre en el lugar que tras el intento fallido causó un cortocircuito. Trabajan para identificar a la persona. El hombre intentó robar cables en el primer tramo de la obra de remodelación de la Costanera General San Martín, debajo del puente, y dañó a una decena de luminarias ubicadas en las pilastras del barandal del paseo público.

Las cámaras de seguridad del servicio de emergencia 911 detectaron a una persona en la zona en la madrugada del viernes entre las 4:00 y las 5:00. La policía trabaja para identificar a la persona y proceder a la demora por daños a los bienes públicos. El hecho provocó serios inconvenientes eléctricos en toda la zona al causar cortocircuitos en las luminarias. Toda esa zona se quedó el fin de semana en penumbra a raíz de este daño. La empresa a cargo de la obra trabaja en la reposición de las luces para garantizar el alumbrado público.

“Los daños se dieron en una caja de plástico que está incrustada en la costanera aparentemente con la intención de sacar cables porque se encontraron llaves térmicas sueltas, pero no pudieron llevarse nada porque estaban todos en el lugar. Produjeron un daño, tendremos que hablar con la gente competente porque las cajas deberían ser de metal porque es fácil que puedan llevarse”, afirmó el jefe de la Metropolitana, comisario César Fernández.

ROBO DE CABLES EN RUTA 5

Ante un reclamo vecinal sobre la dificultad de transitar por la ruta provincial 5 debido a la escasa iluminación, el secretario de Obras Públicas Municipal, Mathias Cabrera, aseguró que el problema se debe al hurto de cables en la zona. La empresa constructora Hito SA, que tiene a su cargo la obra, no avanza en los trabajos. Recién la próxima semana habría novedades sobre cuánto demorarán las tareas.

“Se registraron hechos de vandalismo y robos de cables que aún no se repusieron, y la autovía está en pleno proceso de obras”, explicó Cabrera. En cuanto a los plazos para la labor, indicó que se reunirán con la empresa que lleva a cabo la construcción de la autovía para determinar el tiempo que le llevará terminarla. Por la autovía N°5 transitan gran parte de los capitalinos.

En ese trayecto se encuentran los barrios Cremonte, San Ignacio, Samela, Lomas, Parque Cadenas, Sapucay, Ponce, Santa Rita y Dos Curvas. En la última semana los vehículos tuvieron que hacer los desvíos por esa zona debido al corte total de la Ruta 12 por el desmoronamiento de la alcantarilla sobre el arroyo Santa Lucía.

El comisario César Fernández, dijo que “hace tres meses se hizo un allanamiento y logramos recuperar los cables robados en la autovía”. El problema continúa sin resolverse porque no han colocado nuevos cables y a los vecinos les preocupa atravesar la zona. Los transeúntes prefieren no pasar por la ruta de noche porque no hay luz y es peligroso circular por el lugar, ya que está en plena construcción y podría ocurrir cualquier accidente.

Foto El Litoral