Legisladores nacionales y provinciales, intendentes, concejales y dirigentes del Frente de Todos de Corrientes emitieron un documento titulado “Nuevo caso de Lawfare en Corrientes” con el que repudian la persecución político judicial contra el intendente Diego Tape Caram de Mercedes.

Denuncian “pruebas de carácter apócrifo” utilizadas para el dictado de un procesamiento y una investigación a cargo de un fiscal que es “reconocido militante opositor” que fue “presidente del Comité Departamental de Mercedes de la UCR; ex funcionario y aliado del ex gobernador y actual senador Ricardo Colombi, presidente del radicalismo correntino”.

Casarrubia asumió como fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Mercedes “en medio de una gran polémica, con denuncia de violencia de género hacia su ex esposa; avalado por un decreto del Ejecutivo Provincial, luego que el Senado de Corrientes no trató su pliego. De hecho, su nombramiento cuenta con un expediente cajoneado en el Superior Tribunal de Justicia”.

Denuncian que el procedimiento contra Diego Caram “se enmarca en la permanente persecución judicial que amplios sectores de la justicia correntina hacen hacia dirigentes opositores, en grosera connivencia con quienes gobiernan la Provincia; acto que desde el Frente de Todos repudiamos y reclamamos su inmediato cese”. Que constituye una clara “burla a las instituciones de la Democracia y la República y la nula independencia del Poder Judicial en Corrientes”. A continuación, el documento completo:

NUEVO CASO DE LAWFARE EN CORRIENTES

El Intendente Diego “Tape” Caram fue procesado por la Justicia correntina, en base a una denuncia realizada en la campaña electoral del año 2019 por el ex Intendente Víctor Cemborain; hoy aliado al Gobernador Valdés.

El procesamiento fue solicitado por el fiscal Adrián Casarrubia, reconocido militante opositor a la gestión municipal del Frente de Todos; quien llegó a ocupar el cargo de presidente del Comité Departamental de Mercedes de la UCR; ex funcionario y aliado político del ex gobernador y actual senador Ricardo Colombi, actual presidente del radicalismo correntino.

Casarrubia asumió como fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Mercedes en medio de una gran polémica, con denuncia de violencia de género hacia su ex esposa, entre otras razones; avalado por un decreto del Ejecutivo Provincial, luego que el Senado de Corrientes no trató su pliego. De hecho, su nombramiento cuenta con un expediente cajoneado en el Superior Tribunal de Justicia.

Las pruebas de carácter apócrifo con las cuales el mencionado fiscal avala su investigación son unas fotocopias entregadas por el denunciante, y que tras los allanamientos realizados en las dependencias municipales de Mercedes y domicilios particulares; no se condicen con la documentación secuestrada, por su parte ni el fiscal ni el denunciante pueden explicar el origen de esta documentación, de la cual no existen ejemplares originales.

Cabe destacar que el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Mercedes, Órgano Legal y Contable encargado de auditar las cuentas, ha dado dictamen positivo a la ejecución presupuestaria de Diego Caram durante el año 2019 y dicha rendición de cuentas fue aprobada por el Concejo Deliberante de Mercedes.

Está muy claro que este procesamiento a otro intendente del Frente de Todos, únicos funcionarios que son investigados y procesados en Corrientes, se enmarca en la permanente persecución judicial que amplios sectores de la justicia correntina hacen hacia dirigentes opositores, en grosera connivencia con quienes gobiernan la Provincia; acto que desde el Frente de Todos repudiamos y reclamamos su inmediato cese.

La burla a las instituciones de la Democracia y la República y la nula independencia del Poder Judicial en Corrientes, a la orden del día.

Legisladores nacionales y provinciales, intendentes, concejales y dirigentes del Frente de Todos de Corrientes.