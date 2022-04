Ocurrió tras un choque. Este jueves en la zona del barrio Colombia Granaderos, un chofer de la Línea 108 rozó un vehículo que no estaba estacionado como corresponde, y el conductor del rodado lo invitó a pelear. Sacó un arma blanca y lo amenazó. “Cerré todo el colectivo para proteger a los pasajeros“, comentó el trabajador del volante.

“Estaba furioso, yo traté de calmarle y de resguardar a mis pasajeros, quería subir al colectivo, él no me escuchaba, quería romper todo o pegarme”, resumió Jorge Barrientos (34 años) chofer de la Línea 108.

Sucedió durante el mediodía del jueves, cuando llovía intensamente sobre la ciudad, en inmediaciones de Chacabuco y Lamadrid. “Alrededor de las 12:15 más o menos, salí de la parada de Chacabuco y Lamadrid, se me mete un auto del lado izquierdo, maniobro para no chocarle, y le toqué a una camioneta el espejo, un poco pero no le rompió nada, por la lluvia que no se veía nada”, aseguró Jorge.

“Sigo mi marcha, y este señor con la camioneta me sigue y me encierra. El señor bajó, empezó a patear el colectivo, le dije que estaciones para el cordón y yo le pasaba los datos para el seguro, pero él estaba con toda la furia, siguió pateando el colectivo y sacó un cuchillo”, aseveró.

“Estaba furioso, yo traté de calmarle, y de resguardar a mis pasajeros, quería subir al colectivo, él no me escuchaba, quería romper todo o pegarme, yo intentaba calmarle, pero empezó a insultar a los pasajeros, que eran 15 más o menos” remarcó Barrientos.

El chofer relató que “después vino la policía, nos pasamos los datos, ahí se tranquilizó, y me pidió disculpas”.

“Tuve miedo porque el tipo salió con un cuchillo, si yo me bajaba con buena intención de darle mis datos y él me hincaba” destacó el colectivero. Jorge Barrientos, afirmó que “tengo 34 años y hace 10 años que estoy en la empresa, es la primera vez que me pasa esto”.