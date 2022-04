El equipo del Parque Mitre se floreó en casa y con el categórico triunfo 103-72 forzó un tercer y decisivo encuentro ante el conjunto riojano. Volverán a verse las caras este jueves y el ganador completará la grilla de cuartos de final. Sólida recuperación “fantasma”.

Regatas no dejó dudas anoche y controló de principio a fin a Riachuelo para ganarle por un amplio 103-72 y forzó un desempate en la serie de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol, que está igualada 1-1 y se resolverá mañana con el tercer y decisivo encuentro en Corrientes. El ganador de este duelo será el último pasajero para los cuartos de final.

En el amanecer del juego, Regatas aplicó un plan similar al del primer match. Penka Aguirre fue una estampilla que no le permitió entrar demasiado en circuito a Ricks, el duelo aéreo lo dominó McGhee y entre Arengo y Piñero, quien sacó rédito posteándose, el equipo del Parque Mitre tomó la delantera. Pequeñas ráfagas de Espinoza y Safar fueron los argumentos de Riachuelo, que igual estuvo muy bajo en eficacia (4/16 de cancha). No extrañó que el primer cuarto cerrara con ventaja local 21-12.

Se mantuvo sólido el planteo de Regatas en el período siguiente, incluso con la segunda unidad en cancha. Porque Mitchell mostró su fortaleza en la pintura y Piñero siguió lastimando cada vez que se posteaba, aprovechando la rotación defensiva que proponía Riachuelo porque lo dejaba apareado con uno de menor envergadura física. Después de agotar sus tiempos muertos Farabello restando 4:30, no alcanzó a reaccionar el elenco riojano, que tiró en la etapa pobrísimo 9/35 y encima perdió ampliamente la lucha aérea: tomó apenas 17 rebotes en la primera mitad contra 30 de Regatas (12 de ellos capturó McGhee). Sumado a la regularidad ofensiva de Piñero y otros “bombazos” de Arengo y Carreras elevó la distancia a 46-23 y al descanso largo se fueron 51-30.

Un pequeño “bache” tuvo el rendimiento de Regatas al reanudarse las acciones y Riachuelo lo aprovechó para acortar a quince (53-38), motivando el tiempo muerto de Calvi. Enseguida lo corrigió con un parcial de 20-0 (73-38) para sentenciar la historia, pese a que quedaba más de un cuarto.

Con el partido resuelto, los técnicos apelaron a la profundidad de los bancos para dosificar esfuerzos de cara al desempate de mañana, en el que se medirán “a todo o nada”.

BOCA ELIMINÓ A SAN LORENZO

Boca Juniors hizo valer su amplio favoritismo en el cruce de la Reclasficación ante San Lorenzo y barrió 2-0 de la serie al último pentacampeón de la Liga Nacional de Básquetbol. El triunfo decisivo lo consiguió anoche en La Bombonerita, en la que se impuso 87-78 y completó la faena después de ganarle al “ciclón” como visitante (91-63 el sábado). El “xeneize” se cruzará en cuartos de final con Peñarol.

