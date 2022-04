Regatas Corrientes y San Martín deberán enfrentar a Riachuelo de La Rioja y Ciclista Olímpico de La Banda, respectivamente, en los duelos de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol.

La Fase Regular de la LNB se completó este lunes, donde quedaron definidos los cruces de Reclasificación. Regatas deberá eliminarse con Riachuelo de La Rioja, y San Martín hará lo propio ante Ciclista Olímpico de La Banda (Santiago del Estero). Ambas series se jugarán al mejor de tres encuentros, donde los equipos correntinos contarán con la ventaja de localía.

Tanto Regatas como San Martín terminaron la Fase Regular de la Liga Nacional con el mismo récord, 23 triunfos y 15 derrotas, pero en el desempate el equipo del Parque Mitre terminó quedándose con esa posición debido a la diferencia de puntos en los encuentros disputados entre sí. Por ello los conducidos por Fernando Calvi ocuparon el sexto lugar, y los dirigidos por Diego Vadell la séptima posición.

El “fantasma” deberá cruzarse con Riachuelo de La Rioja, que tras su victoria ante Ciclista Olímpico de La Banda en la última jornada logró ubicarse undécimo con un registro de 16 festejos y 22 caídas; mientras que el “rojinegro” deberá cruzarse ante Olímpico que se posiciono en el décimo lugar de la tabla con un registro de 18 victorias y 20 derrotas. Tanto el “remero” como el “santo” contarán con la ventaja de localía.

En los dos enfrentamientos de la Fase Regular, Regatas Corrientes logró imponerse a Riachuelo, ya que en el imponente estadio Superdomo de La Rioja los “fantasmas” se quedaron con la victoria por 90 a 82, mientras que en el “José Jorge Contte” fue por un amplio 104 a 82. San Martín también le ganó sus dos duelos en Fase Regular a Olímpico, en La Banda por un contundente 77 a 50, y en el “Fortín Rojinegro” por 77 a 68.

Las series serán al mejor de tres partidos, comenzando la definición por el equipo que tiene el peor récord, por ello tanto Regatas como San Martín iniciarán su camino en la Reclasificación en condición de visitante, y tendrán la chance de definir de local. El “santo” abrirá su llave el viernes 22 en el “Vicente Rosales”, y el “remero” hará lo propio el sábado 23 en el Superdomo.

RECLASIFICACIÓN

Regatas vs Riachuelo:

Sábado 23 (1° juego) Riachuelo vs Regatas

Martes 26 (2° juego) Regatas vs Riachuelo

Jueves 28 (3° juego) Regatas vs Riachuelo

San Martín vs Olímpico:

Viernes 22 (1° Juego) Olímpico vs San Martín

Lunes 25 (2° juego) San Martín vs Olímpico

Miércoles 27 (3° juego) San Martín vs Olímpico

