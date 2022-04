Logró una valiosa victoria en Junín. En el inicio de su última gira de la Fase Regular, Regatas Corrientes consiguió un triunfo clave en el “Fortín de las Morochas” ante Argentino de Junín por 83 a 75, para sumar su tercer festejo seguido.

En una nueva fecha de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes consolidó su crecimiento venciendo en Junín. El “remero” sumó su tercera victoria consecutiva. En el equipo de Fernando Calvi se destacaron las tareas de Juan Pablo Arengo (17 puntos) y Xavier Carreras (14). Este domingo el “fantasma” visitará a Unión de Santa Fe desde las 21:00.

El comienzo del partido fue muy impreciso. Ambos conjuntos estuvieron desconcentrados y desprolijos en sus ofensivas. Por el lado de Argentino, arrancó mejor que su rival con algunas conversiones de Chris Daniels en la zona pintada. Regatas, por su parte, estuvo casi tres minutos sin convertir durante los primeros instantes del inicio. El dueño de casa se quedó con el primer período por 16-14.

Luego de un corto descanso, el conjunto correntino salió con otra cara al campo de juego. Encontró efectividad desde la zona de 6,75 metros de la mano de Marco Giordano y Xavier Carreras, para que de esa manera comience a sacar una corta diferencia en el marcador. El local erró tiros insólitos debajo del aro, y tampoco estuvo firme por fuera del semicírculo. Fue superior la visita y se quedó con el segundo cuarto por 35-30.

En el inicio de la segunda mitad del partido, el Fantasma correntino desplegó toda su jerarquía en todos los sectores del parqué. Los comandados por Eduardo Jápez no encontraron la eficacia en la defensa y de esta manera el conjunto visitante comenzó a sacar ventaja en el tanteador. Durante algunos buenos pasajes de Thomas Cooper, ‘el Turco’ intentó achicar la diferencia pero su rival no se lo permitió y se llevó el penúltimo chico por 59-46.

Los últimos diez minutos pertenecieron a Regatas en su totalidad. Argentino demostró un bajo nivel en la zona defensiva, y sus ataques no fueron acertados excepto por algunas intervenciones de Carlos Rodríguez desde la zona de tres puntos. El Remero fue superior, con la aparición en la zona pintada de Agustín Cáffaro y de esta manera se quedó con un gran triunfo en la ruta por 83-75.

SÍNTESIS

Argentino 75: Carlos Rodríguez 8, Jonathan Slider 21, Thomas Cooper 13, Juan Cangelosi 3, Robert Daniels 11; Mauro Araujo, Juan Rodríguez Suppi 11, Pablo Alderete, Enzo Filipetti 8. DT: Eduardo Jápez.

Regatas Corrientes 83: Nicolás Aguirre 9, Juan Pablo Arengo 17, Skyler Hogan 8, Facundo Piñero 6, Gary McGhee 8; Marco Giordano, Paolo Quinteros 7, Xavier Carreras 14. DT: Fernando Calvi.

Progresión: 16-14, 30-35, 46-59, 75-83.

Árbitros: Daniel Rodrigo, Alejandro Zanabone y Silvio Guzmán.

Cancha: “Fortín de las Morochas” (Junín, Buenos Aires).

Después Del Juego