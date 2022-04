Regatas Corrientes se mide con La Unión en Formosa y define rival de playoffs. Hoy se baja el telón de la etapa regular y el equipo del Parque Mitre debe confirmar su puesto para saber contra quién empezará la postemporada. Hay múltiples opciones, pero se sabe que el “fantasma” iniciará con ventaja de localía. El salto inicial será a las 21:00.

Con una definición que promete ser atrapante en diversos frentes, concluirá hoy la etapa regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2021/22 y Regatas Corrientes hará escala en Formosa, donde enfrentará a La Unión para resolver la ubicación que confirmará su rival en el inicio de los playoffs.

El juego irá en el horario unificado de las 21:00 y se disputará en el Polideportivo Cincuentenario de Formosa; transmitido online por LNB Contenidos y TyC Sports Play.

El equipo del parque Mitre figura 6°, producto de un récord de 22-15, idéntica cosecha que ostentan Boca Juniors (5°) y su clásico rival San Martín (7°), prevaleciendo el “xeneize” de producirse un triple empate.

La Unión se ubica 17° con marca negativa de 14-23 y si bien existe la remota posibilidad de darse una serie de resultados, que pueda terminar con igual registro de los que “conviven” entre los puestos 11 y 16, el conjunto formoseño perdería en un eventual desempate múltiple dado los cotejos previos con el resto de los involucrados. Para los dirigidos por Sebastián Ginóbili la principal motivación pasa por despedirse exitosamente ante su público.

CHARLES MITCHELL

Regatas presentaría hoy su flamante refuerzo foráneo, el interno estadounidense Charles Mitchell (ex Ferro en la LNB 2018/19) quien reemplazará al pivote santafesino Agustín Cáffaro.

De 29 años y 2.03 metros, Mitchell es oriundo de Georgia y en sus inicios en la NCAA, jugó para Maryland (2012/14) y Georgia Tech (2014/16); luego emigró al Viejo Continente, afrontando las ligas de Países Bajos (SPM Shoeters Den Bosch) y República Checa (BK Prost jov). Su derrotero internacional lo trajo a Argentina para desempeñarse en el “verde” de Caballito con muy buenos números: 15.7 puntos, 9.0 rebotes y +17.5 de valoración en 49 partidos. Más cerca en el tiempo estuvo en Uruguay, donde vistió la camiseta de Nacional FC y su última experiencia profesional la tuvo en México, sobresaliendo con la escuadra de Dorados.

La dirigencia “remera” buscará finiquitar hoy la habilitación ante la AdC para que el ala pivote, que también puede ser utilizado como centro, esté a disposición del entrenador Fernando Calvi, quien arriesgará su invicto en el cargo, pues el conjunto ribereño ganó los cuatro cotejos que disputó desde su asunción en lugar de Gabriel Piccato.

Regatas depende de sí mismo para conservar el 6° puesto actual, ya que ganando hoy nadie podrá desplazarlo. En caso que Boca pierda con Platense, escalará un peldaño.

RIVALES

Los potenciales rivales serían San Lorenzo o Atenas. Sin embargo, hay tanta paridad entre los ubicados 11 y 16 que también podrían “filtrarse” en la postemporada otros equipos como Obras, Riachuelo o el propio Comunicaciones. Eso quedará resuelto con los resultados de hoy. Una derrota, podría hacer retroceder al “fantasma” al casillero 7 u 8, aunque siempre contará con ventaja de localía en el primer cruce.

Los playoffs de reclasificación se jugarán con los siguientes emparejamientos: 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°. Las series serán al mejor de tres, en formato 1-2 y comenzarán este viernes en la cancha del peor ubicado. Los ganadores de las llaves avanzarán a cuartos de final, donde ya esperan clasificados Quimsa, Gimnasia, Instituto y Peñarol.