Venció en suplementario a Unión en Santa Fe. Regatas prolongó su buen momento en la temporada al derrotar como visitante y en tiempo suplementario a Unión por 93 a 90, para sumar su cuarta victoria consecutiva.

En la anteúltima fecha de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes debió batallar para ganarle en Santa Fe a Unión Fe en suplementario y sumar su cuarto festejo seguido desde la llegada de Fernando Calvi como entrenador. Se destacaron las tareas de Marco Giordano (15 puntos), Facundo Piñero (15 puntos), Xavier Carreras (15 puntos).

El inicio del juego lo encontró mejor al dueño de casa que con un parcial de 8-2 tomó las riendas del juego. A Regatas le costaba porque no estaba efectivo con el tiro a distancia, pero esto no lo sabía aprovechar el “tatengue” y así el juego se tornó parejo. Cinco puntos consecutivos de Piñero y la rotación le permitieron al elenco correntino encontrar una leve ventaja al cierre (17-18).

En el segundo cuarto Regatas mucho más efectivo lastimaba con sus perimetrales, primero Quinteros y luego Giordano para sacar 6 (21/27). Al local, Bertona lo mantenía en juego, porque corriendo acortaba la distancia. A partir de ahí se puso palo a palo, cuando en el “tatengue”, con Bombino Parada lastimaba en la zona pintada, en el “remero” respondía Aguirre. El cierre fue a pura bomba, primero Carreras para empatarlo y luego tras una muy buena acción del local que encontró en soledad a Bertona para ir al descanso largo arriba 42-39.

A lo que quería Bertona se siguió jugando en el comienzo del tercer chico, el base clave en la ofensiva “tatengue” para conseguir una diferencia de trece puntos (54-41). Esto derivó en el llamado de atención de Regatas aunque lejos estuvo Unión de quedarse porque sumando también desde 6,75 siguió alejándose en el marcador. Pese a que con un parcial de 9-2 los correntinos intentaron acortar la brecha, el score lo dominaba el local por 64-55.

Con un parcial de 10-0, Regatas salió decidido a darlo vuelta y con efectividad desde 6,75 sumado al buen pasaje que seguía teniendo Cáffaro en zona pintada se puso al frente en sólo dos minutos (64-65). Unión encontró en Everett el gol que le faltaba para seguir en partido, y el juego entro en un gol por gol que el “fantasma” lo sostenía con Giordano y el “Tatengue” con Jaime.

No le faltó condimento, Regatas tomó buenos tiros pero no encontró efectividad y el local sin entrar en nerviosismo consiguió con un doble clave de Jaime que igualó el juego en 82 y forzó el suplementario. El adicional fue muy parejo, Regatas moviendo el balón, buscando gol en Giordano y Piñero. Unión hacía lo propio con Jaime. Si bien a los dos les costó, el “remero” pudo sacar desde la línea una ventaja y el “tatengue” que tuvo la última lo malogró y de esta manera el equipo del Parque Mitre cerró la gira por Santa Fe con un triunfo por 93 a 90.

SÍNTESIS

Unión (SF) 90: Andrés Jaime 25, Jeantal Cylla 12, Devin Watson 2, Daniel Hure 7, Iván Basualdo; Maximiliano Martín 5, Gastón Bertona 14, Jordi Godoy 4, Justin Everett 9, Juan Pablo Cantero 4, Pedro Bombino 8. DT: José Ponce.

Regatas Corrientes 93: Nicolás Aguirre 7, Juan Pablo Arengo 6, Skyler Hogan 4, Facundo Piñero 15, Gary McGhee 13; Marco Giordano 15, Agustín Cáffaro 9, Paolo Quinteros 9, Xavier Carreras 15. DT: Fernando Calvi.

Progresión: 17-18, 42-39, 64-55, 82-82, 90-93.

Árbitros: Fabricio Vito, Rodrigo Castillo e Iván Huck.

Cancha: “Ángel Malvicino” (Santa Fe).

