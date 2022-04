En Goya ya reducen servicios de colectivos por la falta de gasoil. El presidente de la Cámara de Empresas de Transporte Interdepartamental de Corrientes (CETIC), Osvaldo Spessot, alertó que en Goya “se resintió el servicio en algunos casos, como el que atiende la zona rural”.

“Trabajamos con cupo reducido; en días de mucha demanda sale el servicio, pero con menos coches y se redujo el servicio en zonas rurales”, confirmando Spessot que “hasta el domingo tenemos el servicio garantizado, después no sabemos”. Este empresario de transporte del interior provincial, comentó que “estamos trabajando con cupo reducido, en días de mucha demanda sale el servicio, pero con menos coches, se redujeron los servicios en zonas rurales, a días lunes y viernes y el resto de la semana no, porque no se consiguen buenos precios”.

Spessot sostuvo que “en Corrientes se paga el gasoil más caro del país, con tarifas que son irrisorias, hasta el domingo tenemos garantizado el servicio”. El empresario aseguró que “estamos buscando quién nos puede vender para el día domingo por la gente que va a estar volviendo a sus lugares de origen después de Semana Santa, sabemos que va a haber mucha demanda, el problema va a comenzar el lunes”.