Sonia Andrea Prystupczuk no deja de asombrar. La polémica ex coordinadora del Ministerio de Desarrollo Social, aunque separada del cargo sigue cobrando su sueldo jerárquico, amparada en la ley del empleado público, había usurpado la casa que habita. La vivienda construida por el INVICO se la alquiló años atrás Rosa Mural, una mujer que se fue a vivir a Buenos Aires por circunstancias de trabajo.

Existía un contrato firmado ante escribano de por medio. Igual Prystupczuk nunca le abono nada. En principio fueron los primeros tres meses a cambio de arreglos en el domicilio.

Pasado ese lapso, tampoco le pagó. Pasaron los meses y Mural se vino a Virasoro a reclamarle el alquiler, pero la ex funcionaria le dijo que se vaya, porque “ya puso abogados”. Además de amenazarla en hacerla desaparecer si no la dejaba de joder. La mujer sin recursos económicos para sostener el pleito judicial, no pudo defenderse, además de la distancia de su residencia laboral con Gobernador Virasoro, le terminaría complicando más. Prystupczuk, con sus vínculos políticos y ayudada por las autoridades del organismo habitacional, le terminó comiendo la casa a Doña Rosa. Realmente, una jugadora de toda la cancha.