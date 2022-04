En el Barrio San Roque Este, antes de llegar a sus puestos de trabajo, dos policías de Corrientes salvaron la vida de una nena. Mediante la aplicación de maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) dos policías lograron estabilizar y trasladar al Hospital Pediátrico a una nena menor de edad que habría sufrido una descompensación en su salud.

El destacado proceder, tuvo lugar alrededor de las 7:40 de hoy, en circunstancias que un cabo primero de policía se dirigía a bordo de su motocicleta para ingresar a su servicio de guardia en la Comisaría 23ª.

Al estar circulando en inmediaciones de las calles Guayquiraró y Neruda del Barrio San Roque Este, visualizó a una mujer que con una menor en su brazos solicitaba ayuda. Inmediatamente el suboficial detuvo su marcha y auxilió a esta persona, quien manifiesta que su hija estaba inconsciente y no reaccionaba, por lo cual, con la premura del caso procedió a realizarle maniobras de RCP (reanimación cardio pulmonar), tras lo cual logró reanimarla. En ese momento pasaba por el lugar un oficial de la policía, también de la Comisaria 23ª, en su vehículo particular y quien juntamente con el suboficial, decidieron trasladar a la menor y su madre en el vehículo particular al Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, recibiendo la colaboración del Comando de Patrullas, que fueron despejando el camino.

En el nosocomio, personal médico realizó tareas específicas, donde la menor quedo internada. Los funcionarios que intervinieron, ambos numerarios de la Comisaria 23ª, son:

-Oficial Principal ROLON MOLINA, JOSE MARIA

-Cabo Primero RAMIREZ, VICTOR ALFREDO

Foto época