Favores para una imputada. Entre los reclamos de los manifestantes de Gobernador Virasoro, en el encuentro que mantuvieron en la mañana del miércoles con la jueza Silvia Benítez y el fiscal Julio Cazarré, surgió la adopción de un niño por parte de Sonia Andrea Prystupczuk, que la consideran ilegal. En su momento Noticias Taragüí informó sobre esta posible irregularidad. Un mes atrás, Prystupczuk, le comunicó a la jueza Benítez, que se ausentaría de su domicilio, por las constantes amenazas y temor a sufrir daños físicos; y los materiales y psíquicos que ya está padeciendo, junto a su hijo adoptivo de 8 años de edad. En el manuscrito reconoce haber acogido hace 3 años a un chico, cuando las filiaciones están prohibidas a personas que estén vinculadas a lugares donde se institucionalizan los chicos. Esto se debe, a que se alteraría el orden de prelación del Registro de Adoptante de cada provincia.

Los vecinos manifestaron su preocupación, porque la ex coordinadora de Instituciones de Minoridad y Familia está al cuidado de un niño, sabiendo de su peligrosidad. Benítez y Cazarré se justificaron, argumentando que no existe una denuncia para que ellos investiguen. Sin dudas que la actuación de oficio, no integra el manual de funciones de estos representantes del Poder Judicial. El dato, es que existe una adopción formalmente otorgada a Prystupczuk, por parte de la jueza Civil, Comercial, Menores y Familia de Santo Tomé, Dionisia María Zovak. Esta magistrada en una entrevista periodística, había reconocido entrelíneas su error, y que podría ser pasible de una suspensión. Increíblemente la jueza Zovak, no reparó en los antecedentes, uno de los principales requisitos para ceder en guarda a una criatura. A Prystupczuk, le habían dictado una orden de restricción de acercarse a menores, por una denuncia de asistentes sociales de Santo Tomé, antes que se le diera en adopción al niño que actualmente lo considera como su hijo. No hay dudas, que la dependencia al amiguismo político, siguen lacerando la credibilidad en el servicio de justicia de Corrientes.