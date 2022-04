Sin acuerdo por los planes, los piqueteros preparan una marcha federal. “Será una semana de protesta permanente en todo el país”, advirtió Eduardo Belliboni del Polo Obrero. Confirmó que el reclamo se iniciaría antes del Día del Trabajador.

En las calles de la Ciudad de Buenos Aires, las protestas de organizaciones sociales no alineadas con el Gobierno se volvieron un evento semanal. Los movimientos de izquierda nucleados en la Unidad Piquetera amenazan con realizar antes de fin de mes una “marcha federal” si no hay respuesta al reclamo por el aumento en los cupos de los planes sociales.

Los últimos días hubo cierto acercamiento entre las organizaciones piqueteras y el Ministerio de Desarrollo Social que comanda Juan Zabaleta, uno de los hombres leales al presidente Alberto Fernández.

No hay previstas movilizaciones fuertes de la Unidad Piquetera los próximos días en la Capital Federal. El gobierno oficializó el aumento de la Tarjeta Alimentar y en la cartera social continuarán las reuniones para aceitar la llegada de mercadería a los comedores populares, uno de los reclamos de las organizaciones.

El otro gran reclamo, el aumento en los cupos de los planes sociales, sobre todo laborales, continúa abierto. “No hay respuesta. El Gobierno tiene cerrado completamente los planes. No se abre ni uno solo, aunque saben que hay miles de personas en condiciones de recibirlo”, afirmó Belliboni. Las organizaciones de la Unidad Piquetera tienen previsto movilizarse a Plaza de Mayo el domingo 1° de Mayo por el Día del Trabajador. Esa fecha, señalan, es inamovible. Ahora, analizan su calendario para realizar una “marcha federal”.

“En principio sería dentro de los próximos 10 días, antes del 1° de Mayo. Vamos a armar caravanas en distintos puntos del país: el sur, la Patagonia, Cuyo, el norte; vamos a ir marchando durante una semana hasta encontrarnos en Buenos Aires; será una semana de protesta permanente”, anticipó Belliboni confirmando que “a menos que haya respuesta sobre los planes, que ya vemos que no habrá”.

El lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mencionó que el gobierno analiza “crear un mecanismo para redistribuir la renta inesperada que no es producto de una inversión adicional hacia los sectores que más desprotegidos han quedado”, un anticipo que despertó las alertas en el campo, ante el peligro de una suba de retenciones o la creación de un nuevo impuesto.

En el Ejecutivo dejaron trascender, con pocos detalles, que se trataría de un proyecto de ley para gravar a sectores que se vieron supuestamente beneficiados por los aumentos de los precios internacionales de commodities por la guerra en Ucrania. Lo recaudado se destinaría a asistir a los trabajadores del sector informal.

“Es una discusión trucha. Porque la van a mandar al Congreso y ya saben que no será aprobada, porque quieren cubrir la asistencia con un nuevo impuesto. Es una puesta en escena más”, contestó Belliboni, sobre la posibilidad que un anuncio así calme el conflicto social en las calles.

Según el exministro de Desarrollo Social, “la situación social no podrá sostenerse con dos años más de 50% de inflación”. En plena escalada inflacionaria, el exministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, lanzó este viernes un pronóstico lapidario: “La situación social es crítica. No creo pueda sostenerse con dos años más de 50, 60% de inflación”, advirtió.

“El problema central hoy es el precio de los alimentos. La malnutrición es un problema en general, pero sobre todo para los más chicos. La gente se endeuda porque no llega a fin de mes”, sostuvo el actual diputado del Frente de Todos, luego que el INDEC informara una inflación del 6,7% general para marzo y de 7,2% en los alimentos.

“Se está rompiendo la relación entre la política y la sociedad. Tenemos que dar respuestas”, afirmó el exministro del gobierno de Alberto Fernández.