A una semana del tremendo hecho, se escuchó el duro relato del remisero asaltado, sentenciando: “pensaron que me mataron”.

Víctor Araujo es el remisero hallado inconsciente el miércoles 20 abril en un camino vecinal cercano a Santa Ana. Fue atacado por delincuentes que le robaron dinero y los celulares. Hoy tiene miedo, pero debe volver a las calles para vivir.

El 20 de abril se conocía la noticia que un remisero correntino había sido encontrado inconsciente en un camino rural de la zona del hípico Santa Ana. Poco se sabía de las circunstancias del hecho, lo cierto es que Víctor, tardó tres días en hablar, estaba internado en el Hospital Llano.

“Me pidieron que les lleve a Santa Ana -dijo-, en la zona del Hípico. Al llegar empezamos a dar vueltas, porque no encontraban el lugar. Ante esta circunstancia les digo que llamen o pidan la ubicación para saber dónde iban. Entonces me tiran para atrás, ahorcándome y es todo lo que me acuerdo”, relató Víctor.

“La policía me encuentra atrás, con mi saco atado por la cabeza. Yo creo que ellos pensaron que me mataron” relató el remisero. Hoy, a una semana del hecho, está en su casa con su familia. “Recuperándome”, comentó desde radio Dos.

Víctor es trabajador del volante hace 10 años. “Siempre tenemos esas dudas cuando alzas a alguien de noche o día. Pero ahora tengo miedo, vivo de esto”, detalló. “Me quedé con la desconfianza de todos”, agregó. Sobre el avance de la investigación afirmó que le será difícil reconocer a sus agresores. Aunque ya hay un detenido, dijo todavía no lo convocaron para reconocerlo.

Foto época