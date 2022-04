En el marco de la Campaña Nacional, lo hará de manera gratuita y sin turno para los afiliados. Los adultos mayores de 65 años deberán acercarse a farmacias adheridas a PAMI con su credencial y Documento Nacional de Identidad; quienes sean menores de 65 y tengan factores de riesgo tendrán que presentar orden médica que así lo avale. Se realizarán recorridas por zonas rurales, vulnerables o aquellas que no tengan acceso a farmacias para garantizar la aplicación para todos.

La Unidad de Gestión Local (UGL) Corrientes del PAMI confirmó que se lanzó una nueva edición de la campaña de Vacunación Antigripal. Será de manera gratuita y sin turno previo para los afiliados mayores de 65 años y a los menores de 65 años con factores de riesgo.

La aplicación se realizará en farmacias adheridas a PAMI y los interesados deberán acercarse con su credencial PAMI y su Documento Nacional de Identidad. Aquellos con factor de riesgo, deben presentar una prescripción médica que avale la colocación de la dosis.

CRISTIAN RUÍZ ARAGÓN

El director ejecutivo de la UGL II de Corrientes, Cristian Ruíz Aragón, informó que los próximos días “daremos a conocer un cronograma de recorridos para garantizar la colocación de la vacuna en zonas vulnerables donde no haya accesibilidad o no cuenten con servicios de farmacias que tengan convenio con PAMI”. Son considerados factores de riesgo: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias y cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

En la campaña antigripal 2022, se aplicarán las vacunas Antigripal: Viraflu (vacuna trivalente) y Fluxvir (vacuna trivalente adyuvantada, para mayores de 65 años y personas con factores de riesgo). Ambas protegen contra las variantes de la gripe que circularán en otoño e invierno, incluida la A H3N2.

PAMI recuerda que no existe contraindicación ni ventana de tiempo entre las vacunas antigripales y la vacuna contra el Covid19. Se pueden aplicar juntamente con otras vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, siempre que sea en distintas partes del cuerpo.