La lista encabezada por el dirigente de Cambá Cuá, Pablo Alonso, fue la única que se presentó a la fecha de cierre de los plazos previstos, y en la asamblea anual ordinaria a realizarse la otra semana, será proclamado nuevo presidente de la Liga Correntina de Fútbol. “Vencieron los plazos de presentación, así que siendo la única lista, el 28 -luego de la aprobación de la Memoria y Balance- voy a estar asumiendo la presidencia”, manifestó Alonso. El dirigente dijo estar “con la misma expectativa que inicié mi candidatura”, y se mostró sorprendido “con el correr del tiempo por el apoyo de las demás instituciones”.

“Fuimos charlando con cada uno y logramos generar una lista de consenso entre todos, que es lo que más me pone contento, porque para lograr la transformación que tenemos pensado para la institución lo primero que tenemos que hacer es estar todos unidos”, agregó. “Si los dirigentes no estamos unidos será difícil que podamos avanzar en esta transformación que tenemos pensada hacia el futuro, así que más que contento y con todas las ganas de iniciar un nuevo proceso”, afirmó.

El presidente de Cambá Cuá, en uso de licencia, indicó que “La Liga es noticia por cosas malas y nosotros tenemos que empezar a cambiar esa imagen que por ahí tiene la sociedad sobre la Liga Correntina, eso es lo más inmediato”. Señaló que “lo primero que tenemos que hacer es mostrar gestión para tratar de conseguir el apoyo que necesitamos para conseguir esa transformación que buscamos generar”.

Un punto crítico tiene que ver con la situación económica que aflige y preocupa a los clubes. “Tenemos que buscar mecanismos de ingresos que nos hagan bajar los costos que se tiene todos los fines de semana, y también mensualmente las instituciones, porque de lo contrario será muy difícil llegar a la finalización del campeonato. Eso debe ser en lo inmediato”, puntualizó.

“Estos mecanismos pasan por las relaciones con empresas, con el estado provincial, nacional y municipal, pero sobre todo por el cambio de imagen. Una vez que podamos demostrar gestión, seriedad, unión dentro de la institución, vamos a generar esos ingresos”, amplió.

Alonso señaló la intención de “ponerles un nombre a los campeonatos, generar recursos a través del streaming de las transmisiones televisivas por internet, y muchos otros proyectos que tengo en vista que vamos a buscar implementar”. Otro de los puntos que quiere cambiar el presidente entrante está relacionado con “la modernización de la Secretaría. La Liga es una institución que da servicios a sus socios, a los chicos que juegan dentro de los clubes, que son muchísimos, y a ese servicio tenemos que darle un cambio verdadero, hacia adelante, ese es uno de los objetivos fundamentales que tenemos que cumplir este año”.

“Debemos agilizar los trámites que hoy son engorrosos y generan malestar, por lo que hay que activar los mecanismos para empezar a resolverlos”, reafirmó. Alonso expresó que “lo más complejo es el tema infraestructura, que en primer lugar es responsabilidad de cada institución dueña de un estadio. Nosotros tenemos que ayudar a gestionar las mejoras, pero eso ya representa un objetivo a largo plazo”, adelantó. Con relación al terreno que diferentes funcionarios habían anunciado para que la Liga Correntina, a través del Invico, pueda desarrollar canchas de fútbol donde se jueguen partidos de divisiones menores para no cargar a los campos de juego actuales, el dirigente dijo que “debemos interiorizarnos sobre el tema, reunirnos con el intendente, que es quien hizo la donación y avanzar en ese sentido”.

Acerca de su visión con respecto a la cantidad de instituciones que hoy actúan en el ámbito liguista, Alonso señaló que “a los clubes hay que apoyarlos, trabajar en su crecimiento. Hay muchos que dicen que hay que reducir clubes, a mí no me parece así, creo que no podemos ir en contra de las instituciones que se toman la molestia de ayudar a la sociedad, de entregar su tiempo libre para colaborar con la sociedad”.

“No tenemos que ir en contra de los clubes, sino tratar de apoyarlos y fortalecer los campeonatos de primera división, infantojuvenil y femenino sobre todo, darle el lugar de protagonista que deben tener y no solamente dedicarse a la máxima categoría masculina”, concluyó.

El Litoral

Después Del Juego