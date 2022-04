“No nos sentimos defraudados; queremos que Martín regrese”. Pablo Martín Acosta de 32 años se ausentó de su domicilio el 15 de abril. Un problema financiero sería lo que motivó alejarse de su familia. Tiene un hijo quien pregunta por qué tarda en volver su papá. El viernes 15 de abril último, cerca de las 7 de la mañana, Martín tomó una mochila en la cual se llevó un cepillo de dientes, algo de ropa, su teléfono celular y un cargador, y se fue de la vivienda que habitaba junto a su esposa e hijo sin decir a dónde. Su familia desde entonces lo busca, lo espera. Tiene un niño que el día de su cumpleaños esperó a su papá para apagar sus seis velitas como habían programado. Pero sus abuelos y su mamá le dijeron que tuvo que viajar y que no llegaría a tiempo. Desde entonces lo aguarda.

“Sabemos que mantuvo una discusión, como toda pareja, y al día siguiente decidió irse. No dijo dónde. Sólo se llevó una mochila. Lo esperamos ese viernes (15 de abril) y al no regresar decidí ir a la policía el sábado siguiente. Desde entonces inundamos las redes y WhatsApp con la foto de él”, relató época Gustavo Acosta, papá de Martín. Ese sábado estaba previsto el festejo de Tití, su hijo. “Él estaba entusiasmado por su cumpleaños, fiesta que Martín le organizó. Decidimos hacerla igual y se le dijo que su papá viajó. Pero el dolor que sentimos es inmenso, no saber de él”, afirmó el hombre quien se mostró acongojado por la situación.

SOLIDARIDAD

Pablo Martín Acosta mide 1.82 metros, tiene tez blanca y vestía al momento de salir de su hogar jean, campera azul oscura, zapatillas oscuras y llevó consigo una mochila negra.

Cualquier información sobre su paradero informar a los números telefónicos: 379-4664065 / 379-4530902, a la comisaría más cercana o al 911.

La denuncia de desaparición fue realizada ante Delitos Complejos, pero “aseguran que no pueden interferir su teléfono porque él se fue por decisión propia”, explicó.