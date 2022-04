Los nuevos importes de la tarifa de luz, son prácticamente un asesinato al bolsillo de los usuarios y, sobre todo, de los agentes estatales. Ni pensar de aquellos trabajadores informales, a los que se les hace difícil llegar a fin de mes. La empresa provincial de energía difundió a través su sitio web, los cuadros con los nuevos costos. Para “usuarios urbanos residenciales comunes” hasta un consumo de 600 kWh, el precio básico se inicia en la friolera de $7,23 el kilowatt. Serían algo así como $4.320, pero la mayoría consume por encima de los 1.100 KWh mensuales. Si se supera esta barrera, el valor del kilowatt asciende a $8,22. La factura promedio de una vivienda simple con termotanque, televisor, heladera, caloventor, 1 aire acondicionado, no bajará de los $10 mil pesos cada boleta bimestral.

De ahí para arriba.

El sueldo promedio de un empleado de la comuna es de $25 mil. Actualmente el pago de servicios esenciales, agua y luz, consume más del 50% de un salario común. La DPEC es una de las prestadoras más caras del país y siempre se muestra como deficitaria. Su recaudación es fastuosa más allá del choreo de energía que existe. Pero a la hora de arreglar las veredas que destruye por reparación de cableado subterráneo, no se hace responsable. Como, por ejemplo, la esquina de Maipú y Correa Fernández casi las Heras. Allí se encuentra una de las paradas de colectivos más populosas por la salida de dos escuelas secundarias. Si llueve, el lugar se transforma en una verdadera laguna imposible de franquear.

Para acceder a la garita, se debe bajar a la peligrosa calzada de unas de las avenidas más transitadas de la ciudad, corriendo el riesgo de ser atropellado. Hasta que no suceda una desgracia, todo seguirá igual.