Hay rebelión popular. El fiscal la salvó. La jueza de Garantías Silvia Benítez y el fiscal de Instrucción Julio Cazarré, están entre la presión del poder político y el pedido de un pueblo que clama por Justicia. Justamente el 25 de abril es el Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil.

Este lunes hubo indignación colectiva en Gobernador Virasoro. Sonia Andrea Prystupczuk, ex coordinadora del Hogar Rincón de Luz, y responsable de los hogares de menores de esa localidad, se presentó a declarar en sede judicial. Se la vio ingresar demasiado tranquila acompañada por su abogada, con la seguridad que no iría a quedar encarcelada.

El fiscal Cazarré, su otrora correligionario en el partido radical, la imputó por encubrimiento agravado por abuso sexual, apremios ilegales y abuso de autoridad. Un lote de atrocidades cometidas a menores que vivían en los establecimientos a su cargo. Sin embargo, no pidió su detención preventiva, argumentado que no hay riesgo ni de fuga, ni de entorpecimiento de la investigación. Cazarré se olvidó que Prystupczuk, cuando una adolescente le contó que fue violada por el comerciante que le regalaba zapatos y aportaba para los cumpleaños de 15 de adolescentes del hogar, la encerró 30 días, además de golpearla. Sumado a que era ella quien la mandaba a limpiar el domicilio particular de su abusador.

Tanto la amenazó que hace un mes atrás, esta menor, le pidió a la justicia que no avance más en la causa. Tras una fuerte marcha de apoyo, la chica cambio de opinión y se animó a testimoniar en Cámara Gesell, su tremendo sufrimiento. No para pocos, el representante del ministerio público carece de memoria, o está sutilmente presionado por su ex militancia política, que parece no la abandonó.

La prisión de Sonia Prystupczuk, ahora está en manos de la jueza Benítez, que le reconoció al Comité de Torturas de la Provincia que se vio superada por los hechos. Tiene 3 días para tomar una decisión. Hay dudas sobre su resolución, tanto que un grupo de mujeres, la mayoría madres indignadas, la esperó junto a Cazarré a la salida de los Tribunales, para exigirles que hagan su trabajo.

Es uno de los peores momentos en la historia de la justicia penal de Corrientes. Hay escraches en la casa de la acusada y en el Juzgado. Las próximas horas comenzarán las marchas y se evalúa cortar la ruta nacional 14.

Videos y fotos se viralizaron durante la jornada, como transmitiendo en directo todo lo que ocurría y lo que finalmente no sucedió: la detención de Prystupczuk, quien ya tenía antes de esta nueva imputación, otra por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que data de abril de 2021.

Hay denuncias que tipifican la tortura y maltrato infantil. Declararon más de 30 menores que sufrieron vejaciones en las instituciones que, paradójicamente, debían asistirlos y cuidarlos. También aparece la “muerte dudosa” de Claudio Flores, cuyo cuerpo fue exhumado el miércoles y se le practicó una segunda autopsia. Dicen que la justicia es ciega, pero está vuelta se está pasando de rosca.