“Hemos dado demasiadas muestras que no estamos postergando al país”. En un acto en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández presentó los programas “Equipar Ciencia” y “Construir Ciencia”, que buscan reducir las asimetrías existentes entre las distintas jurisdicciones del país. Fernández afirmó este viernes que “algunos pensaron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tuvimos que firmar indefectiblemente, iba a significar una postergación” del país y sostuvo que “nadie está postergado la Argentina”.

“Hemos dado demasiadas muestras que no estamos postergando al país. Nunca pensamos que la solución pase por dejar de invertir donde la Argentina lo necesita; no ajustamos ni en la educación ni en ciencia ni en tecnología”, sostuvo al encabezar este viernes en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada la presentación de los programas federales Equipar Ciencia y Construir Ciencia para fortalecer la investigación científica en la Argentina.

PLAN FEDERAL DE CIENCIA

Sobre las iniciativas anunciadas, se informó que el Programa Federal “Equipar Ciencia” brinda la posibilidad a las instituciones científicas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) de acceder a equipamiento mediano y de gran porte, imprescindibles para la realización de estudios y análisis de alta complejidad. El objetivo es ampliar la maquinaria estratégica a regiones del país cuyo acceso no se encuentra actualmente garantizado, según se precisó.

El Programa Federal “Construir Ciencia” otorga la oportunidad a los organismos del sistema científico argentino de crear o adecuar la infraestructura necesaria para la investigación e innovación tecnológica. El programa apunta a reducir las asimetrías existentes entre las distintas jurisdicciones del país.