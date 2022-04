En las indagatorias por la mega estafa de Generación Zoe, Leonardo Cositorto aseguró en Goya que “necesito estar libre para seguir ayudando y educando gente”. Declaró hoy ante el juez goyano Carlos Balestra. Rechazó responder preguntas e insistió que es inocente. El exlíder de Generación Zoe está imputado en Corrientes por estafas reiteradas y asociación ilícita, y fue trasladado detenido desde Córdoba, donde afronta otro proceso por hechos similares.

“Si Usted me pregunta, por qué debo estar afuera, es porque yo afuera puedo ayudar a mucha gente y estando preso no puedo educar a nadie y es una situación realmente lamentable, también para mi hijo, que es discapacitado y precisa del padre”, sostuvo Cositorto, ante el juez Balestra, secundado por su abogado en Goya, Víctor Scofano Truyen.

Cositorto (52) se negó a responder preguntas ante la Justicia de Corrientes y pidió “misericordia” para los tres representantes locales de Generación Zoe que están detenidos hace más de un mes por la estafa piramidal que dejó a 320 damnificados sólo en la ciudad de Goya.

Manifestó que “en ningún momento generamos una asociación ilícita, yo no tengo socios, nos dedicamos a la educación, la escuela ELAC pago dos mil dólares para formarse, tiene alrededor de 3 mil estudiantes, le damos una educación superior a cualquier escuela, damos couching, locución, producción audiovisual, marketing, educación emocional”. El exCEO de Generación Zoe, describió que “en enero llevamos a México a 700 personas, a República Dominicana viajé por otros cursos, y continuábamos en Málaga, pero no lo pudimos hacer”. Remarcó que “me nombraron como estafador, pero lo único que hacíamos era educar a las personas, hubo acá un conflicto de intereses, con Mercado Pago y Ualá, habíamos creado una criptomoneda Zoe Cap, que sigue vigente”.

El líder de Generación Zoe destacó su accionar al manifestar que “tengo para hablar horas de la cantidad de gente que hemos ayudado, beneficiado, becado, levantado de la calle, adictos, soy pastor desde el año 2003. He ayudado a muchísima gente”, cerró.