Con préstamos a tasa cero. Permiten edificar desde 33 hasta 60 m2 en lote propio o de familiar directo, según nivel de ingresos. Podrán inscribirse los interesados que posean terreno propio o de familiar directo. Desde la creación del plan se registraron más de 40 mil familias que están edificando sus viviendas en todo el territorio nacional.

El gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Territorial informó que se reabrieron las inscripciones para el próximo sorteo de Créditos Casa Propia para construcción. Los interesados que posean terreno propio o de familiar directo podrán consultar la totalidad de los requisitos y completar el formulario a través de la página oficial del programa. Se permite la inscripción a quienes tengan entre 18 y 64 años, y perciban desde un (1) Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) -para edificar hasta 33m2-, y hasta ocho (8) SMVM -para edificar hasta 60 m2-.

Este tipo de créditos tiene la particularidad de ser ofrecidos a tasa cero, comienzan a pagarse una vez terminadas las obras, y se ajustan mediante la fórmula Casa Propia, que tiene en cuenta el menor indicador entre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que publica el INDEC, y el promedio de la inflación del mismo período. Se otorga mayor previsibilidad económica a las familias beneficiadas.

A través de los Créditos Casa Propia para construcción, lanzados en abril de 2021, ya más de 40 mil familias han comenzado a construir su hogar en distintos puntos de todo el país, mientras que el último sorteo registró un récord de 51 mil inscripciones. Tras el mismo, otras 40 mil personas pudieron iniciar los trámites para ser adjudicatarios, y los restantes 11 mil podrán volver a llenar el formulario en esta ocasión, donde contarán con doble chance de salir sorteados.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

La línea de crédito ofrece financiación de 100% sin necesidad de contar con ahorros previos y para inscribirse es requisito ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente. Los interesados deben contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones y la suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre 1 y 8 SMVyM (Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).

No se admitirán terrenos que se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). Deberá contarse con título de propiedad del inmueble/boleto de compraventa o instrumento idóneo en caso de terrenos provenientes de organismos públicos. Podrán construirse los modelos de viviendas del programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres).

El crédito deberá destinarse a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.