Es por el crimen del prestamista. Lo aseguró la hija de la víctima. El homicidio ocurrió a comienzos de este mes en el barrio Quintana. No hay ninguna persona detenida por el hecho.

El sábado 2 de abril por la madrugada encontraron muerto en su casa a Luis Walberto Morales, quien era empleado de la UNNE, además se dedicaba a la a la actividad de prestamista. El hombre falleció tras ser atacado a puñaladas. El sangriento hecho ocurrió en el barrio Fray José de la Quintana de nuestra ciudad, en las 40 viviendas. Analía Morales, hija de la víctima, asegura que su papá “fue asesinado por dinero”.

“Desde que pasó el hecho decimos que fue para robarle, porque él les prestaba plata a sus conocidos y sabían que tenía dinero. Es lo único que podemos pensar”, señaló la mujer, quien descartó amenazas antes del homicidio. Aseguro que el responsable “es alguien que conocía a su padre”.

Analía comentó que “siempre se preocuparon” para que su padre no se dedique al prestamos de plata. “Desde el comienzo le decíamos que no tenía la necesidad de meterse en eso”. En cuanto a la investigación policial, desde radio Dos comentó que no están satisfecho porque “se está por cumplir un mes (del crimen) y todavía no hay nada”, expresó añadiendo que “lo único que hicieron es un allanamiento la semana pasada a un vecino de quien sería la última persona que vio con vida a mi papá”.

Si su padre estaba en pareja, Analía respondió que “nunca nos comentó que estaba en una relación; supongo que sí estaba con alguien, pero nunca nos blanqueó nada”, remarcó.

“Ninguno de los vecinos quieren hablar”, porque “tienen miedo, aparentemente, de la policía o de la persona que hizo esto”, cerró.

EL HECHO

El homicidio habría ocurrido el sábado 2 de abril a la madrugada y fue descubierto horas después, cerca de las 21:15, por un hijo de Morales también llamado Luis. Ese hombre indicó que desde la mañana pretendía contactarse con su papá, pero no le contestaba el teléfono. Por la noche, al darse cuenta de que la situación era anormal decidió concurrir al domicilio del sexagenario situado a un par de cuadras del límite entre los barrios Doctor Montaña y Pirayuí y, no muy lejos, del Puente Negro. Apenas pisó la vereda, Luis abrió el portón de reja metálica, una puerta que no tenían accionadas las trabas de seguridad.

La escena que observó en la cocina fue shockeante: estaba su padre tirado sobre el piso con numerosas lesiones producidas por un arma blanca.