Hay una funcionaria de Género involucrada en Gobernador Virasoro. La víctima asegura que se adueñaron de sus ahorros y que duerme en el piso: “me pegaron y se quedaron con todo”.

La ciudad de Virasoro no sale de los sobresaltos sociales. En la semana se conoció una denuncia por violencia contra una joven madre, en el que una funcionaria de la Dirección de Género de la Municipalidad de Virasoro se habría visto involucrada por una supuesta agresión junto con su hermano, contra su propia cuñada, quien dijo que tenía una criatura en brazos. “No hay detenidos, no hay apartados en el Municipio por este caso, todo apunta a quedar en la impunidad total y después se llenan la boca hablando de defensa a la mujer”, comentó la víctima, Camila Espíndola.

“Hice la denuncia en comisaría y en juzgado, en los que me suministraron defensoras oficiales del área específica porque no tengo cómo costearlo; tengo la contención de las chicas del Centro de Monitoreo y Contención de Víctimas de Violencia, pero no es justo que yo siendo la víctima en el caso, tenga que dormir en el piso con mi hijo, mientras ellos disfrutan de una vida tranquila. Acá no hay verdadera justicia. Mi expareja se quedó con todas mis pertenencias y mis ahorros y su hermana funcionaria pública ni siquiera tuvo un apercibimiento por la barbaridad que hizo siendo responsable de un área tan sensible como la de Género”, agregó.

Asegura que hay indignación en Gobernador Virasoro por este caso. Recibió muchos mensajes solidarios y, entre ellos, también un llamado de su expareja pidiendo que retire la denuncia, “porque afectaba el puesto de su hermana en la municipalidad; pero no le importó a la hora de pegarme entre los dos”.

Camila Espíndola fue citada para declarar ante la Justicia el martes 5 de abril. “Tengo que esperar, no puedo hacer nada. Esta situación me genera mucha impotencia. El golpeador y su hermana andan tranquilamente por la calle y yo la estoy pasando muy mal. Pareciera que nadie quiere hacerse cargo. No hubo detenidos y parece que no los va a haber”.

Foto época