No pueden abrir el servidor. No hay precisiones si a la firma ALTECH S.E. se le prorrogó el servicio de apuestas de Quiniela. Se desprende que sí. Hubo finalmente una prolongación en la concesión de la prestación, la que ya venció en marzo último. Está empresa sociedad del Estado, fue allanada en diciembre del 2020 en su sede central en Río Negro, por una investigación judicial orientada a la probable manipulación de las maquinitas captadoras de apuestas en Corrientes. Posiblemente se atrasaría el reloj que marca el horario límite para emitir una jugada, volcándola recién luego de saber el número ganador. Tanto, que durante algunos años aparecerían los llamados suertudos, acertando premios mayores semanalmente y mes a mes. También al mismo tiempo, algunos funcionarios del ente lotérico, mudaban sus estándares de vida, que no coincidían con el ingreso de un empleado público. Esa vez de los allanamientos ocurridos hace un año y medio, la justicia, con el apoyo de Gendarmería Nacional, secuestró del predio de Lotería Correntina, el servidor principal con el software que controla y que contiene a la vez, el historial de las misteriosas apuestas. Tras aquel procedimiento, a raíz de una denuncia realizada en 2019, ALTECH S.E. tuvo que suministrar un nuevo servidor para que se continúe con los sorteos. Increíblemente pocos meses después, en marzo de 2021, y ya con el aparato tecnológico en resguardo del Poder Judicial, los suertudos volvieron a aparecer, y sin ningún tapujo, empezaron a cosechar nuevamente millones. Los nombres de los ganadores cambiaron, como también los lugares donde se realizaban las apuestas. También la causa penal entraba en un aletargamiento, sin imputados, sin indagatorias y sin nuevas testimoniales. Ya no caben dudas, que el servidor, que inexplicablemente todavía no hay perito que lo pueda abrir, porque raramente todos olvidaron la clave de ingreso, no es el eje del fraude. Sencillamente son las maquinitas. Hay un responsable en distribuir el código exacto, que permite el retraso del reloj manipulado por el captador de la jugada y su cómplice, quien apostará por el número sorteado, al que ya lo conoce. Para que esto suceda, hay una gama de vinculaciones. Desde las principales autoridades con sus órganos de supervisión, con agencieros involucrados, y los apostadores al servicio de la ilícita asociación. Los muy pocos datos que pudo conseguir Diario 1588 y Noticias Taragüi en los últimos 3 años, serían solo un pequeño porcentaje, prácticamente casi nada de los millones que se mueven detrás de este mega fraude. Irregularidad que se conoció por primera vez en 2011, aunque no significaría, que ese sea la fecha del inicio de la manganeta. Puede venir de mucho antes. Esa vez, todo se tapó, como sigue sucediendo hasta el día de hoy.