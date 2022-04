Dos sujetos a bordo de una motocicleta negra volvieron a atacar a una mujer y a su pequeño hijo cuando circulaban en moto.

Sucedió este martes por calle Cuba, aunque en esta oportunidad la víctima advirtió la intensión de los delincuentes que intentaron tirarla mientras circulaba junto a su pequeño.

“Me quisieron tumbar de la moto dos tipos en una New Titán Honda (dominio A02); yo estaba con mi hijo chiquito y no les importó nada; empecé a gritar y aceleraron”, comentó en su muro Triana Romero, quien alcanzó a frenar y tomarles una foto a los sospechosos.

El caso es similar a lo ocurrido con Dalila Alarcón y su sobrinito Ihan, aunque ellos no corrieron con suerte y los dos resultaron gravemente heridos. Podrían ser los mismos “motochorros” que siguen sueltos e impunes, a la caza de más víctimas.

Foto época