Demoran el arreglo en la ruta 12. Pese a que no se registran lluvias en los últimos días, los campos correntinos continúan con agua. En las zonas afectadas por las últimas precipitaciones se observa que aún hay muchos sectores rurales con dificultades para el desagote. No se normalizó el tránsito en la zona del arroyo Santa Lucía. Pese a que en los últimos días no se registraron lluvias aún hay mucha carga de agua en los campos de la provincia. Los trabajos sobre la estructura del puente sobre el arroyo Santa Lucía se verán postergados varios días más debido al gran caudal que aún pasa por allí.

El puente lleva varios días interrumpido al tránsito. Hay campos con una cantidad importante de agua. Provocará que los trabajos se demoren ya que se debe reparar los daños en la alcantarilla del arroyo Santa Lucía. Desde el lunes los vehículos pesados, colectivos y camiones, que circulen por localidades cercanas al acceso principal a Itá Ibaté o que superen ese punto de la provincia deben dirigirse hasta Saladas y tomar la ruta nacional 118 hasta llegar al conocido cruce de Loreto para retomar camino en el kilómetro 1.207 de la Ruta 12 tanto de ida como de vuelta.

En ese cruce hay un estricto control de personal policial para evitar que los vehículos de gran porte transiten por allí. Algunos automóviles con permisos especiales pudieron circular por estos días en la zona afectada por las últimas lluvias en la provincia.

“Los controles son estrictos. En mi caso me dejaron circular con mi auto porque solicité un permiso especial ya que debía cumplir funciones el jueves en la Municipalidad de Ituzaingó”, señaló una funcionaria de esa localidad. En el recorrido alternativo se detectó que muchos de los campos de Ituzaingó, Loreto, San Miguel, Santa Rosa, San Lorenzo, Empedrado, Riachuelo y Capital continúan inundados.

