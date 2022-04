Los legisladores del Frente de Todos entregaron maquinarias a comunas y escucharon del sector productivo. Diputados y senadores estuvieron en Isla Apipé, Ituzaingó y Villa Olivari; se reunieron con la intendente, productores familiares del municipio insular quienes mostraron una prueba piloto de huertas para producción. “Lo importante es que se generen las demandas desde el terreno, no que venga todo enlatado desde Nación o Provincia. Cada localidad tiene su impronta”, destacó el senador provincial José Pitín Aragón.

Hubo reuniones con entidades deportivas y la Liga de Fútbol de Ituzaingó.

Una comitiva de legisladores provinciales del Frente de Todo recorrió el territorio insular de la provincia de Corrientes, San Antonio Apipé, además de las ciudades de Ituzaingó y Villa Olivari.

Los senadores José Pitin Aragón, Víctor Giraud y Carolina Martínez Llano y los diputados César Tatín Acevedo; Miguel Arias; Germán Braillard Poccard; Aida Díaz; Belén Martino; Talero Podestá; Marcos Otaño y la coordinadora regional NEA de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Marlen Gauna; mantuvieron reuniones con la intendenta de la isla, Candelaria Vargas. Hubo un repaso de la aplicación del programa nacional Municipios de Pie.

“Es importante porque ayudó mucho a la municipalidad con la adquisición de un motor para la lancha, un tractor, una rastra y lo que seguirán incorporando para la logística del municipio”, explicó Aragón.

El senador provincial puso de relieve el encuentro con pequeños productores isleños, la recorrida por una huerta que está en proceso de prueba y además de producir hortalizas lo que busca generar es puestos de trabajo genuinos. “Lo que les pedimos a los pequeños productores es que tengan completa las cuestiones legales y jurídicas, también que ellos generen las demandas hacia el gobierno nacional. Porque justamente la idea es esa, generar las demandas desde el territorio y no que venga todo enlatado desde Nación o Provincia”.

Aragón destacó “la política federal del gobierno nacional y por eso es que trabajamos de manera conjunta con intendentes y pequeños productores en cada uno de los rincones de la provincia; y Apipé por su condición insular, necesita del apoyo constante de los diferentes estamentos del gobierno nacional”.

Marlen Gauna remarcó que “como funcionarios del estado nacional escuchamos a nuestros habitantes de todo el territorio correntino en forma conjunta con los legisladores del Frente de Todos. En este caso, la Isla Apipé como otros distritos municipales se sumó al programa nacional que mejora la calidad de vida los habitantes y genera desarrollo local donde viven como es el Programa Municipios de Pie”.

La diputada provincial, Aída Díaz, remarcó lo advertido por los demás legisladores provinciales del Frente de Todos: “Sorprende y entristece que nuestros pequeños productores no hayan recibido ayuda con todos los recursos nacionales que llegaron a Corrientes. Los testimonios que recibimos en Ituzaingó y también de algunos pequeños productores de Apipé. Vamos a avanzar con las actuaciones desde nuestro lugar de legisladores y poner en conocimiento de las autoridades nacionales lo que pasa en la provincia”.

DEPORTE COMO INCLUSIÓN

De regreso al continente en el anochecer de la jornada del jueves, los legisladores provinciales mantuvieron un encuentro con representantes de clubes Barones del Paraná, San Martín y Venezuela; todos clubes de Ituzaiangó que recibieron diferentes elementos deportivos. “Sabemos que el deporte que incluye a niños y niñas es una gran herramienta para salir de lugares complicados en lo social. Y es un incentivo a la superación personal, pero en equipo”, destacó el senador Aragón.

Con los miembros de la Liga de Fútbol de Ituzaingó “hablamos de una necesidad que tienen hace tiempo, adquirir de manera permanente unos terrenos que pertenecen al estado nacional y así poder hacer inversiones definitivas en infraestructura”, destacó.

VILLA OLIVARI

En esta localidad la comitiva de legisladores se reunió con el intendente, Alberto Yavorsky, vecinos y vecinas. Plantearon la coordinación con diferentes ministerios nacionales para articular programas de infraestructura y generación de empleo local.