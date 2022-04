El crudo testimonio de una mujer estafada por Generación Zoe: “estoy bien de salud, pero destrozada por dentro”, definió Mabel, una de las damnificadas por la estafa de Generación Zoe en Goya. “Les entregué un auto y dinero de un ahorro que tenía para mi hija de 15 años”, comentó esperando que Leonardo Cositorto, que hoy llegó al país, sea traído a Goya para que responda sobre lo que se hizo acá.

Mabel es una de las tantas personas que invirtió en Generación Zoe. Hoy confirmó que “Leo Cositorto en su momento vino a Goya y nos hizo una propuesta muy linda; yo puse un auto para la empresa y en enero mi billetera quedó nula, no vi más el auto y se hicieron humo. El auto está a nombre de unos chicos que están detenidos, pero no sé dónde está”.

En principio son más de 250 inversores de Generación ZOE en Goya quienes esperan el reintegro del dinero que habían aportado al sistema piramidal que prometía elevadas tasas de retorno y terminó en una millonaria estafa. La última promesa consistía en el pago a través de otra plataforma, pero mediante un escueto comunicado vía Telegram lo cancelaron sin fecha.

Mabel comentó cómo llegó a GZ: “me invitó una señora que tiene el hijo que trabajaba ahí, ahora los chicos están detenidos, eran empleados de la empresa”. Y describió: “hice la denuncia, soy parte de la querella, somos varios los damnificados. Recibíamos supuestos recibos, que eran truchos porque no pasaban por AFIP”.

“Me dijeron que me iban a dar todo mi capital si iba a quiebre y quedábamos todos como amigos. Me dijeron que me iban a dar un porcentaje por mes como plazo fijo, pero yo hacía reinversión, no me daban el dinero completo”, aclaró.

El sueño postergado del viaje a Bariloche

“Con esa plata mi hija iba a viajar a Bariloche, de los 100 mil pesos me iban a dar 12 mil pesos por mes, pero nunca recibí nada. Ella tiene 15 años, toda la plata es para ella, de ella” y destacó: “fui estafada y engañada, me afectó muchísimo mi salud, hay noches que no duermo”.

VUELTA A PRISIÓN

Tras la detención de los tres líderes locales de la organización, el juez les otorgó la prisión domiciliaria, pero trascendió que habían empezado a vender sus activos y una Cámara dispuso que vuelvan a prisión, tal como habían pedido los querellantes.

El fiscal Barry sostuvo que en algún momento del proceso Cositorto deberá comparecer ante la Justicia de Corrientes, pero no puso plazos. Dijo que se trata de una investigación compleja y que llevará mucho tiempo. En Goya no descartan más detenciones las próximas semanas de personas vinculadas a la organización. También se investiga a posibles encubridores y testaferros que habrían sido utilizados para ocultar el dinero obtenido.

COSITORTO EN EL PAÍS

Leonardo Cositorto llegó este lunes a la medianoche a Buenos Aires custodiado por agentes de Interpol luego que República Dominicana lo expulsara por haber ingresado a ese país violando las leyes migratorias. La justicia argentina evitó el engorroso trámite de extradición.

Cositorto fue detenido el 4 de abril luego de ser ubicado a partir de un video que grabó y difundió por redes sociales. En Córdoba la justicia lo investiga por asociación ilícita y estafa, luego que al menos 40 clientes de Generación ZOE lo denunciaran.