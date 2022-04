“Hay que abrir los partidos y las cosas van a cambiar”, proyecto Martín Fabro, a quien no se vio satisfecho después del segundo empate en cero de local, esta vez ante Gimnasia de Concepción del Uruguay. Al integrante de la dupla técnica junto a Leo Baroni no le gustó el desempeño del equipo en el segundo tiempo.

En la rueda de prensa dejó su disconformidad por el segundo tiempo más que nada. “La verdad, en el primero creamos situaciones, pero no abrimos el partido y realmente cuando no lo abrís entras en la brecha y se complica todo. También tuvimos que hacer cambios, algunos obligados, Julio (Cáceres) estaba con una carga en el isquiotibial y tampoco queremos que se nos lesione cuando se viene un partido importante. Lamentablemente no se abrió el partido cuando se tenía que abrir y bueno; después también corres el riesgo de salir a buscarlo y te pueden lastimar”, expresó y agregó que “en el primer tiempo hicimos algo de lo que intentamos jugar nosotros. Subieron los laterales, el equipo subía, tuvimos situaciones, no marcamos y eso es un déficit también. Hay que trabajar en eso porque si creas las situaciones y no convertís después todo se hace cuesta arriba y más en una cancha grande donde por ahí quedas muy expuesto cuando vas en la búsqueda del gol”.

Los cambios esta vez no dieron los resultados esperados, el entrenador respondió que “es la lectura; Julio nos dijo en el primer tiempo sentía molestias en el isquiotibial y no quisimos arriesgarlo más. Después intentamos cambiar el ritmo con Tony (Medina), con Pancho (Francisco Esteche) y Leo Ceresole que tienen otra dinámica que no encontrábamos en cancha, tratar de hallar las soluciones cuando no lo había porque en los primeros diez o quince minutos del segundo tiempo tampoco estábamos generando nada y con las variantes esperábamos suplir eso. El otro día se dio (contra Juventud Unida en Gualeguaychú) y esta vez no”.

DESACOPLES

Otro punto que no escapó a Martín Fabro fueron los desacoples que tuvo Boca Unidos en el aspecto defensivo cuando Gimnasia y Esgrima se animó a atacar. “Esto también hay que buscar rever, el tema de la seguridad en defensa, veníamos muy bien en la parte defensiva, muy sólido y esta vez, al no encontrar el resultado entramos en algunos desacoples que la verdad podríamos haber salido lastimados. Quizás el rival vino a buscar el punto, ese negocio, pero realmente si nosotros teníamos otro equipo enfrente nos hubiese lastimado muchísimos más. Vuelvo a repetir, me voy disconforme con el segundo tiempo, en el primero creo que hicimos cosas buenas”.

Otra vez Boca Unidos no pudo ganar jugando en su cancha, en condición de local (nuevo empate 0-0) y al final terminó abusando de las pelotas largas, al respecto Martín Fabro dijo que “somos un equipo de tenencia de la pelota y cuando no la tenés empezás a buscar con pelotazos largos o buscar a la gente alta, para la segunda jugada. No somos un equipo de salir, somos un conjunto de tenencia de la pelota, como lo venimos haciendo desde la pretemporada y al no estar finos pasan estas cosas, pasamos a jugar en otra sintonía que no es la nuestra. El segundo tiempo en Gualeguaychú fue clarísimo, cuando nosotros empezamos a tener la pelota poniéndola contra el piso, empezamos a jugar y triangular fue otra cosa (lo dio vuelta Boca Unidos y ganó 2-1)”.

Fabro dijo que en Boca Unidos no miran sólo el partido que van a jugar sino todo se tiene en cuenta, todo lo que va a venir y tras admitir que deben trabajar sobre cuestiones que permitan alcanzar un buen nivel de juego, “eso está a la vista y cuando ocurren cosas como hoy, al no poder abrir el partido de local después se te hace todo cuesta arriba. Vamos a seguir trabajando, buscaremos minimizar esos errores para jugar mejor”.

RACING DE CÓRDOBA

El próximo rival es Racing de Córdoba que viene de eliminar a San Lorenzo en la Copa Argentina y el integrante de la dupla técnica junto a Leonardo Baroni sostuvo que “estamos todo el tiempo abocado al trabajo, por eso el cambio de Julio (Cáceres). Boca Unidos la temporada anterior fue un equipo que recibió muchos goles, lástima que el buen desempeño defensivo, que llevó a que en tres partidos nos hicieran sólo un gol, se ve opacado porque queremos ganar de local. Hay que buscar eso, ganar; hay que abrir los partidos y después de lograr eso las cosas van a cambiar”.