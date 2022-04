Con una fuerte advertencia y a 8 meses del atentado, el diputado provincial Miguel Mateo Arias continúa reclamando justicia. El asesino sigue suelto, advirtió. A través de un comunicado, el legislador libreño recordó que este martes se cumplen ocho meses del episodio en un acto mientras se realizaba el cierre de campaña en Tapebicuá, en el que terminó con un balazo en el abdomen. “A quién tienen que matar para que la Justicia de Corrientes investigue“, se preguntó el diputado justicialista Miguel Mateo Arias al cumplirse este martes 26 de abril, ocho meses del atentado que sufrió en Tapebicuá cuando recibió un disparo en el abdomen. Reclamó independencia de jueces y fiscales de la Provincia y advirtió sobre el peligro del asesino que sigue suelto.

Miguel Arias, presidente del bloque Frente de Todos en la Cámara Baja, confirmó que “la causa no registra ningún avance porque los fiscales de Paso de los Libres, Noelia Lena y Facundo Sotelo, no tienen ningún imputado, lo cual es peligroso porque el asesino sigue suelto sin pagar ninguna consecuencia”.

“El atentado que padecí en Tapebicuá cumple 8 meses y los fiscales Facundo Sotelo y Noelia Lena no tienen ningún imputado ni avances. El asesino sigue suelto, con el peligro que ello significa para otras personas y no solo para mí. ¿A quién tienen que matar para que la Justicia investigue en esta provincia?”, afirmó Arias al expresar un duro mensaje en redes sociales por falta de independencia judicial en la provincia.

“Las pruebas aportadas por la Policía Federal no fueron investigadas siendo que podrían esclarecer el caso. Van 8 meses de impunidad porque en Corrientes la Justicia no funciona para la gran mayoría de los correntinos. Nos toca luchar por la independencia de jueces y fiscales de la Provincia”, enfatizó Arias. El 26 de agosto de 2021 Miguel Arias se encontraba en un acto de cierre de campaña electoral en Tapebicuá cuando recibió un disparo de arma fuego en el abdomen, estando sentado en el escenario, y testigos del caso apuntan contra un hombre que habría disparado un rifle calibre 22 desde la vereda de enfrente a 60 metros de distancia. La presencia de este hombre aparece en un informe que la Policía Federal les pasó a los fiscales de Paso de los Libres, pero esa información quedó dormida en la fiscalía.