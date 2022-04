Privado de su libertad. Marcos López falleció el 6 de abril en el Hospital Vidal quemado tras un incendio en su lugar de detención que ocupaba en la Unidad Penal N°10, ubicada en los fondos del predio del Hospital de Salud Mental de Corrientes. Se dijo que cumplía una condena, pero lo cierto es que su causa había prescripto en 2017. Se lo había acusado en su momento de haber roto una cámara de seguridad. En realidad, se encontraba hace 4 años con restricción de libertad por medidas de seguridad por orden de la Justicia Civil. Tenía problemas de adicciones. Paradójicamente se lo alojó en ese lugar para cuidarlo, pero terminó hallando la muerte. El 1 de abril el Juzgado Civil Nº13 dispuso su externación y que quedara bajo la custodia de su madre. Mientras se realizaban los trámites para el reencuentro familiar, fue separado de la población y alojado en una celda de contención. El muchacho sabía que quedaría libre, pero por el papeleo burocrático pasaron los días, en realidad 4 jornadas, y no había noticias. Según informó el Servicio Penitenciario en la madrugada del lunes 5 de abril los guardiacárceles detectaron fuego en el calabozo donde se encontraba el joven López. Se había prendido un colchón que claramente no era ignifugo, como son los que se utilizan en las cárceles, justamente para evitar estos siniestros. Se puede recordar las muertes por un incendió en la Comisaría Séptima el 13 de enero de 2006. No había elementos de control de fuego, como extintores y manoplas para agarrar los barrotes calientes. Tanto que las rejas recién fueron abiertas después que se apagaran las llamas. A Marcos lo sacaron con más del 70% del cuerpo quemado. Tampoco se sabe cómo se inició realmente el foco ígneo. Jurídicamente un juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años, la que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad. Esto siempre que el magistrado estime que, del ejercicio de su plena capacidad, puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Sencillamente a Marcos López lo tenían encerrado para su propia protección y lo dejaron morir. Ya muerto, las autoridades carcelarias le llevaron a su mamá de condición humilde, para que firme su libertad. Realmente canallesco y vergonzoso.