El DT de Regatas, Fernando Calvi, entiende que, si logran controlar a Gary Ricks y Selem Safar, las principales armas ofensivas de Riachuelo, estarán más cerca de eliminar al elenco riojano y acceder a los cuartos de final.

El técnico de Regatas Corrientes, brindó su análisis después del holgado triunfo 103-72 ante Riachuelo, que les permitió forzar un tercer juego de desempate en la serie de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol. Según el bonaerense, no hay mayores secretos en la receta. La clave radica en el aspecto defensivo, ya que el ataque es donde luce más naturalmente su equipo. Más allá de la amplitud del resultado en la noche del martes, Calvi dijo que fue “tranquilo para los que lo vieron de la tribuna, para nosotros no. Tuvimos que hacer un esfuerzo grande, un sacrificio defensivo importante y sabíamos que esa era la clave en la que por ahí habíamos fallado en el partido en La Rioja. Necesitábamos volver a la intensidad del ritmo defensivo nuestro” y remarcó que “pudimos imponer el ritmo que queremos jugar, adelante y atrás. Nosotros adelante puntos tenemos, solamente debemos levantar alguna marcha en la defensa”.

Quien fue promovido a dirigir el equipo principal después de estar encargado de la Liga de Desarrollo (LDD) y ante la salida del técnico Gabriel Piccato, se refirió a cuestiones que deben mantener “apagadas” en Riachuelo para intentar sentenciar la historia favorablemente: Gary Ricks y Selem Safar. “Son los dos anotadores de ellos y los que llevan el peso ofensivo del equipo adelante. Si los tenemos controlados a ellos, después les cuesta anotar, así que nos enfocamos en eso”, explicó.

Calvi dijo que confía en el temple de sus dirigidos por sacar la serie adelante, ya que “es un equipo de jugadores grandes, con muchos años en la Liga, que saben de qué van estas instancias, así que desde ese lado no tengo ninguna duda”. Vaticinó que será “durísimo” el cotejo de este jueves, que definirá al último clasificado a cuartos de final y lo argumentó: “El partido empieza 0-0, tenemos que ser conscientes de eso. No empezamos 30 puntos arriba como terminamos hoy, así que tenemos que arrancar igual que hoy”.

Sabe que Regatas no pecará de ingenuo, pues cuenta “con jugadores grandes, con muchos años en estas instancias y sé que no va a pasar. Después podemos ganar o perder, no lo sé, pero estoy seguro que no se van a confiar”. Calvi puso los pies sobre la tierra y no quiere mirar en el horizonte sino enfocarse en el presente, para que haya futuro. “Veo a Regatas para jugar este jueves, no miro más allá que eso”, aseveró.

Foto época