“Tenemos un proyecto político que tiene una propuesta para la provincia”. Con el Mensaje de Alberto Fernández y la presencia de dirigentes de más de 50 municipios, movimientos sociales, varios vice Intendentes de origen Pj que inclusive entraron por la oposición y la presencia del Mov Obrero se lanzó un espacio para fortalecer al Presidente” y trabajar con la mira puesta en 2023.

El Espacio A23 continúa con su gira federal de lanzamientos en distintos puntos del país. Ayer en la Sociedad Española ubicada en la calle Mendoza 530 en la capital provincial, Corrientes, se realizó el Lanzamiento del espacio político llamado A23, que se configurará como el espacio político nacional que impulsa la reelección del Presidente en 2023 y además como una línea interna más en el peronismo provincial y que tendrá su réplica también en otras provincias. El dirigente correntino Alejandro Karlen fue su anfitrión y lidera el espacio que respalda la gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, nucleando a diferentes actores políticos y sociales de la provincia. El acto contó con la participación de referentes nacionales del espacio y militantes locales. El espacio tiene por objeto fundamental dar a conocer lo que hizo el gobierno peronista de Alberto Fernández.

Karlen viene reuniéndose con distintos y compactos grupos de militantes peronistas correntinos en el marco de una gira permanente por distintos puntos de la provincia de Corrientes para promover una futura reelección de Alberto Fernández. Con el lema “Alberto es Futuro”.

“En Corrientes, Alberto es unidad y será el eje de nuestra convocatoria”.

De igual modo, indicó “nosotros estamos trabajando para que Corrientes sea una provincia que este reinsertada con las políticas públicas y en concordancia con las políticas que viene ejecutando el gobierno nacional.

“Vamos a comenzar a reconstruir el peronismo en la provincia”, resaltó y precisó que “tenemos que consolidar un espacio para conducir el PJ de Corrientes” Nuestra visión es seguir fortaleciendo una democracia participativa, soberana y unida en todo el país”.

Nosotros tenemos una provincia quebrada, donde no tenemos trenes, autopistas, no podemos utilizar el río de la hidrovía porque no tenemos desarrollado un puerto, ni energia, ni conectividad para nuestra gente . Nosotros los hemos convocado a esta reunión para decirles que este es un proyecto político que tiene una propuesta para la provincia, un proyecto que tiene una alternativa diferente como hace mucho tiempo no tiene la provincia. Estamos construyendo junto al presidente. Argentina necesita exportar y para eso tienen que pasar por Corrientes, los correntinos debemos estar preparados para eso”, dijo Karlen.