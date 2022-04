Lo indicaron desde la Dirección de Estadística y Censo de la Provincia de Corrientes. Para no caer en la indigencia una familia necesita $33.700.

Una familia del NEA necesita $75.630 para no ser pobre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió ayer que la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza para una familia tipo de cuatro miembros (dos adultos con dos hijos), registró en marzo un costo de $89.690 tras aumentar en ese mes un 7,0%.

Mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia para el mismo grupo familiar, costó en marzo $39.862 y subió un 6,5% respecto de febrero, casi en línea con la inflación del 6,7%. En la región del nordeste argentina una familia tipo (compuesta por 4 integrantes) necesitó de $33.700 para no ser indigente y $75.630 para no ser pobre. En febrero, una misma familia había necesitado $31.521 para no ser indigente y $70.670 para no ser pobre. Así lo señalaron desde Dirección de Estadística y Censos de Corrientes.

En marzo, en el NEA una persona necesitó $10.906 para no ser indigente y $24.476 para no ser pobre. Respecto al Índice de Precios al Consumidor del NEA, para el mes de marzo 2022 la variación general de precios respecto al mes anterior fue de 7,2%. La variación interanual observada (marzo 2022 vs marzo 2021) fue de 55,7% Estimaciones propias en base a CBA y CBT Gran Buenos Aires.