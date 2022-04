Se dio luego que una directora de Escuela fuera reporteada por un medio de prensa. La docente relató en su momento posibles hechos de corrupción, por lo que terminó siendo víctima de persecución de parte de sus superiores. Tras esa revelación, María Silvina Rollet, titular de esta entidad educativa provincial, emitió un insólito comunicado a los supervisores y directores. Les recordó que las personas u organizaciones ajenas al establecimiento escolar que deseen ingresar a realizar, una entrevista o encuesta a cualquier miembro de la comunidad educativa, que incluye docentes y alumnos, deben pedirle autorización a ella. Habría que recordarle a Rollet que se está en el año 2022, donde los ciudadanos y los medios de comunicación de este país, ejercen la libre expresión, como la libertad de prensa, dentro de un sistema republicano y de convivencia democrática. Su disposición parece obedecer más a tratar de ocultar lo que, por ahí, no quieren que se sepa. La entrevistada, Fabiana René Turza, directora de la Escuela 143 “Pedro Celestino Reyna” de Sauce, asumió en ese cargo por concurso en el año 2017.

Al poco tiempo viajó a Corrientes con pruebas de las irregularidades que había encontrado, como el nombramiento de un familiar directo de la ex directora del establecimiento, y el destino de fondos de la Cooperadora, donde no se especificaba el concepto para los cuales fueron utilizados, solo tenían códigos y números. También puso reparos por las malas condiciones edilicias. Tras esa presentación empezó su calvario, hasta que se la separó de la Dirección sin la anuencia del Ministerio de Educación. Se la mandó a un jardín de infantes en la zona rural. Hizo un recurso administrativo y un Amparo ante la justicia. En casi todas las instancias judiciales le dieron la razón. Finalmente, el Superior Tribual ordenó que se la reponga en su puesto, pero la escuela 143 terminó perdiendo la categoría de escuela cabecera. Turza es maestra desde 1990, entregó su vida a la docencia y luchó por su verdad. Una verdad que buscan esconder. Ahora, prohibiéndole al periodismo que la divulgue.