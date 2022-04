A una semana del tiroteo en la frontera y por demoras en el papeleo, no hay capturas. Las formalidades entre Prefectura Naval y la Policía Federal de Brasil habrían sido resueltas, pero todo se retrasaría por los contratiempos que se presentan en el intercambio de pedidos de captura desde la cancillería al vecino país.

Dos de los efectivos continúan internados y el tercero fue dado de alta en la semana.

A más de una semana de la brutal emboscada a balazos ocurrida en la madrugada del 2 de abril en aguas jurisdiccionales argentinas, que terminó con tres prefecturianos gravemente heridos, la justicia local aún no pudo echarle mano a los cuatreros extranjeros vinculados al hecho por las demoras en los trámites de la cancillería de Argentina que impide a la Policía Federal de Brasil capturar a los señalados por el hecho, ocultos en suelo brasileño, que están identificados y cercados.

“Continúa trabajándose contra la delincuencia en la frontera; la moral de la tropa sigue alta porque entendemos que los camaradas heridos llevaron a cabo su función con valentía sobresaliente”, indicaron fuentes allegadas a la institución.

Las órdenes fueron tramitadas en el transcurso de la semana pasada y sólo falta que el trámite se termine en cancillería y la fuerza federal de Brasil cumplimente los oficios de captura que se impartan. Se cree que esto podrían darse antes de la llegada del fin de semana largo.

Los buscados son de origen brasileño y están ocultos, pero vigilados en el poblado de Barra Do Quaraí, pocos kilómetros aguas arriba del Río Uruguay y su confluencia con el río Cuareím, zona cercana al límite con la localidad de Monte Caseros, tierra adentro de Brasil.

Los informes suministrados días atrás por allegados a la fuerza indicaban que en la emboscada el ayudante de primera Walter Ramón Gómez de 44 años, recibió la peor parte al ser alcanzado por casi 50 perdigones en cabeza, rostro y otras partes del cuerpo. Varios de los perdigones alcanzaron los ojos del uniformado, de manera que perdió completamente la vista, aunque los médicos habrían logrado salvar uno de los globos oculares. El ayudante de primera Daniel Ojeda de 43 años, alcanzado también por varios perdigones en su rostro, sufrió la pérdida de la visión en el ojo derecho, aunque pudieron salvarle el globo ocular. El ayudante de tercera Facundo Damián Cabral de 34 años, fue alcanzado por perdigones y una bala que le cortó uno de los tendones principales que lesionó su brazo izquierdo. Este uniformado fue dado de alta en la semana, luego de su operación, para continuar con su recuperación en su domicilio en la ciudad de Monte Caseros junto a su familia.

BALACERA

En la madrugada del 2 de abril los tres efectivos de la Prefectura Naval Argentina, con prestación de servicio en la Delegación Monte Caseros, habían sido enviados a realizar patrullaje y vigilancia en cercanías de las desembocaduras del Arroyo Miriñay, cuando detectaron una embarcación con más de 350 kilos de carne faenada ilegalmente en territorio argentino.

Los sospechosos, todos brasileños, volvían a su país cuando notaron la presencia de los prefectos. Al verlos aproximarse desataron una balacera contra los uniformados. Tiraron a matar indiscriminadamente. La acción fue repelida por los uniformados y evitó que la agresión persista. Los bandidos huyeron río arriba y desde entonces se ocultaron en suelo brasileño donde se espera su captura en las próximas horas.

Foto época