Este sábado se disputará en forma completa la cuarta jornada del Torneo Oficial de la Primera División “A” de la Liga Correntina de Fútbol, donde los punteros Huracán Corrientes y Lipton defenderán su invicto. El domingo será el turno de la 3ª jornada de la Primera “B”.

La cuarta fecha del Torneo Oficial 2022 de la Primera División “A” de la Liga Correntina de Fútbol se llevará a cabo este sábado en forma completa, donde los líderes Huracán Corrientes (Zona “A”) y Lipton (Zona “B”) tendrán exigentes compromisos. En tanto que en la categoría de ascenso se completará la tercera jornada que fuera suspendida el domingo pasado por la lluvia.

El sorprendente Lipton, puntero e invicto de la Zona “B”, se medirá con Curupay, al segundo turno en su cancha desde las 16:00 hs. Mientras que el líder de la Zona “A” Huracán Corrientes, que también marcha con puntaje ideal, recibirá en el “Gigante” a Mandiyú desde las 15:00 hs. Boca Unidos y Cambá Cuá jugarán el clásico de barrio en el predio “Leoncio Benítez” desde las 15:30 hs.

En la tarde de domingo se completará la tercera jornada del Torneo Oficial de la Primera División “B”, que el último domingo fuera suspendida debido a las lluvias. Esta fecha contó con un encuentro adelantado, donde Juventud Naciente de San Luis del Palmar goleó a Deportivo Popular 4 a 0.

PARTIDOS

Primera “A”

Sábado 9 de abril

Cancha de Lipton

14:00 hs Quilmes vs Alvear

16:00 hs Lipton vs Curupay

Cancha de Ferroviario

14:00 hs San Jorge vs Rivadavia

16:00 hs Ferroviario vs Sacachispas

Cancha de Huracán Corrientes

15:00 hs Huracán Corrientes vs Mandiyú

Cancha de Sportivo

14:00 hs Invico vs Empedrado

16:00 hs Sportivo vs Mburucuyá

Cancha de Boca Unidos

15:30 hs Boca Unidos vs Cambá Cuá

Jueves 14 de abril

Cancha de Alvear

15:00 hs Alvear vs Mandiyú (pendiente 2ª fecha)

Primera “B”

Domingo 10 de abril

Cancha de Sportivo

15:00 hs Villa Raquel vs Soberanía

Cancha Lipton

14:00 hs Peñarol vs Yaguareté

16:00 hs B° Quilmes vs Independiente

Cancha de Ferroviario

14:00 hs Alumni vs Robinson

16:00 hs Dr. Montaña vs Talleres

