Tras la polémica medida cautelar de la justicia en Gobernador Virasoro, “voy a seguir hablando del caso todo lo que quiera”, sentenció el Dr. Eduardo Etchegaray Centeno, abogado querellante en la causa. Aseguran que quedó claro que faltaron muchos detalles claves que no fueron cubiertos en el primer examen del cuerpo y que hoy dificultan toda la causa. Un montón de chicos que pasaron por estos hogares de Virasoro, se animaron a contar todo y destaparon este escándalo con proyección nacional.

La decisión judicial generó opiniones fuertes contra la conducción de la investigación y serios cuestionamientos sobre algunos procedimientos iniciales tras la muerte del menor Claudio Elías Flores, de quien en diez días se sabrá verdaderamente qué pasó con él.

La decisión adoptada por la jueza de Garantías de Virasoro, Silvia Benítez, que prohíbe a los medios de comunicación radiales, escritos o cualquier soporte digital difundir las actuaciones que integran el legajo sobre la muerte dudosa de Claudio Flores, generó un sacudón mediático y rozaría la censura en torno a un caso en el que el propio Superior Tribunal de Justicia ordenó la exhumación del cuerpo del adolescente por supuestas irregularidades detectadas.

Esa misma medida judicial hizo que, por ejemplo, en la mañana de ayer ningún medio de comunicación pudiera hacer tranquilo una cobertura periodística respetuosa y necesaria sobre la medida ordenada por una entidad pública, en un lugar público, sobre un caso que afecta a toda la sociedad correntina. Lo más insólito de la resolución es que haya sido tomada en base a un audio de WhatsApp enviado por el fiscal a la jueza que solicita aquella medida, que en su artículo primero dice textualmente: “Ordenar en carácter de medida cautelar el cese inmediato y prohibición de divulgación y/o publicación a todos los medios de comunicación masiva, tanto gráficos, radiales o televisivos, y asimismo a todas las redes sociales, de las actuaciones que integran el legajo de investigación que tramita esta unidad fiscal de investigaciones concretas referidas a la muerte dudosa de Claudio Flores, como así también a las publicaciones, tanto en los medios públicos o privados, con nombres, apellidos o imágenes de menores o adolescentes institucionalizados…”

EDUARDO ETCHEGARAY CENTENO

El abogado querellante de esta causa, Eduardo Etchegaray Centeno, fue categórico en sus declaraciones: “Esta medida no tiene sentido. Intentaron amedrentar a los medios para que no se hagan eco de un caso que presenta muchísimas irregularidades. Además, voy a seguir hablando del caso todo lo que quiera porque corresponde en mi rol de querellante“, enfatizó. “Lo que nos pidió la jueza es que no ventilemos las fotos del expediente”, agregó.

En referencia a la exhumación del cuerpo del menor, dijo: “Voy a pedir que se investigue la conducta de Andrich y Artigas, quienes fueron los médicos que realizaron la primera autopsia, para ver si no incumplieron los deberes de funcionarios públicos porque si hubo una orden del Superior Tribunal para hacer una exhumación y una necropsia al cuerpo es porque se dieron cuenta que la primera estuvo mal hecha”.

El miércoles, “se retiró el cuerpo que estaba muy descompuesto y algunas partes para analizarlas, pero quedó claro que faltaron muchos detalles claves que no fueron cubiertos en el primer examen del cuerpo y que hoy dificultan toda la causa”, concluyó el abogado.

FARO SOLIDARIO

Patricia Ramos, perteneciente a la ONG “Faro Solidario” que apadrina a niños y hogares de tránsito, recordó que “yo era la madrina solidaria de Claudio, él antes no tenía celular por lo que mucho no podíamos hablar, por eso no me alcanzó a contar sobre las torturas y castigos dentro del hogar. Nosotros lo vimos por última vez en el mes de enero, después nos agarró Covid19 y cuando intentamos volver a contactarnos nos enteramos que había muerto, lo que fue un fuerte golpe emocional”.

“Tras mi publicación sobre esta muerte y las dudas me contactaron un montón de chicos que pasaron por los hogares de Virasoro y destaparon el escándalo”, sostuvo Ramos y sentenció que “no se puede creer que exista tanta crueldad y el mayor pecado de Claudio para esas personas fue haber sido pobre. Ellos habrán pensado que no se merecía justicia”.

Se espera que los resultados de la necropsia realizada al cadáver del menor estén para los primeros días del mes de mayo. Esto definirá cuál será la carátula final en el caso que desató un enorme escándalo en el entorno de los hogares de menores de Gobernador Virasoro.

Foto época