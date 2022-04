La justicia aceptó la querella en la dudosa muerte de Claudio Flores en el Hogar del Terror, y el proceso se encamina a la imputación de Sonia Andrea Prystupczuk por el delito de homicidio culposo. Puede llevar a su detención. Sin embargo, no hay precisión de cómo realmente falleció el menor de 14 años. No hay datos certeros, con mucha mentira detrás del luctuoso episodio. Dicen que el cadáver fue encontrado en su habitación con una bufanda en el cuello y su hermano Josué de 11 años con él. Este niño tiene retraso madurativo y es de contextura pequeña como para bajar el cuerpo de donde supuestamente pendía. Los testigos, empleados del establecimiento, difieren demasiado en su relato. Mientras uno dice que se colgó de un endeble ventilador de techo, otro sostiene que fue de la ventana, uno más que se ató a un picaporte. Hasta el momento no se realizó la autopsia del adolescente a más de un mes y medio de su deceso. Este viernes se organizaron y desarrollaron marchas en distintos puntos de la provincia pidiendo por justicia por los abusos sexuales y maltratos a menores en el Rincón de Luz y María de Nazareth. La convocatoria en Virasoro fue verdaderamente multitudinaria.